Korona yardımları 2022 Haziran’a devam edecek

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Yeni hükümet korona salgınında dördüncü dalganın önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin iş dünyasına etkisi nedeniyle yardımı uzatma kararı aldı. Ancak yardım paketinin tam anlamıyla kullanılmadığı için yardım miktarının düşürüleceği belirtildi. Yeni hükmet konuyla ilgili yasal düzenlemeyi yıl bitmeden Meclis’ten geçirmek istiyor. Buna göre 30 Haziran’a kadar sürecek korona yardım başvurularının ise en geç 30 Nisan’da yapılması gerekiyor.

LUFTHANSA İFLASTAN KURTULDU

Korona yardım fonu, salgının patlak vermesinden sonra zarar eden şirketlerin ayakta kalmasına yardımcı olmuştu. Alman havayolu şirketi Lufthansa milyarlarca yardım alarak, iflastan kurtuldu. Hür Demokrat Parti (FDP) bütçe uzmanı Otto Fricke, “Bu nitelikli genişleme ile şirketlere ve piyasaya, işleyen stabilizatörlerin genişletileceğine ve aynı zamanda gereksinimlere uyarlanacağına dair net bir sinyal veriyoruz” dedi. Korona Ekonomik İstikrar Fonu, şimdiye kadar toplam hacmi 600 milyar euro olan üç bölümden oluşuyor: En büyük miktarı oluşturan 400 milyar euroluk garanti çerçevesi, şirketlerin bankalardan ve sermaye piyasasından para almasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu miktar yeteri kadar kullanılmadığı için şimdi maksimum 100 milyar euroya düşürülmesi bekleniyor.

ŞİMDİYE KADAR 35.4 MİLYAR EURO KULLANILDI

Korona yardımının ikinci ayağını oluşturan ve devletin bir şirkete doğrudan ortak olmasına da olanak sağlayan sermayelendirme önlemleri, şimdiye kadar toplam 100 milyar euroluk bir üst sınıra sahipti. Bu miktarın 50 milyara düşmesi bekleniyor. Federal Ekonomi Bakanlığı’na göre, bu bölümden şimdiye kadar sadece 8.8 milyar euroluk bir miktar kullanıldı. Ancak yardım fonunun üçüncü ayağını oluşturan ve 100 milyar euro kapsamlı devlet kalkınma bankası KfW’ye sağladığı özel korona programlarının finansmanında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Şimdiye kadar bu bölümden 35.4 milyar euro kullanıldığı açıklandı.