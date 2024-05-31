Korona yalnızlaştırdı!

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VERİ analizine göre, Almanya’daki yetişkinler arasında yalnızlık hissi 1992 ile 2017 yılları arasında azalma eğilimindeyken, koronavirüsle birlikte keskin bir artış gösterdi. Araştırmada tanımlanan ‘yalnızlık yükü’ 2017’de toplam nüfusun yüzde 7.6’sıydı. Koronavirüs pandemisinin ilk yılı olan 2020’de bu oran yüzde 28.2’ye yükseldi. 2021 yılında ise bu oran yüzde 11.3’e gerilemesine rağmen yine de pandemi öncesi rakamlardan daha yüksek.

DOĞU-BATI ARASINDA FARK YOK

Verilere göre, kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla yalnızlık yaşıyor ve artış genç yaş gruplarında yaşlılara kıyasla daha fazla. Koronavirüs pandemisinin patlak vermesinden önce, yalnızlık hissi özellikle 75 yaş üstü grupta çok yüksekti ve bunu 30 yaş altı grup izliyordu. Araştırmaya göre, yalnız ebeveynler, işsizler, düşük vasıflılar, kronik hastalar ve göç ve mültecilik deneyimi olan kişiler yalnızlıktan orantısız bir şekilde etkileniyor. Araştırmaya göre, kırsal ve kentsel bölgelerdeki insanlar arasında ya da Almanya’nın doğu ve batı eyaletleri arasında neredeyse hiç fark yok.

Koronavirüs pandemisinin çeşitli aşamalarında federal ve eyalet hükümetleri, enfeksiyon riskini azaltmak için defalarca sosyal teması ciddi şekilde kısıtlayan düzenlemeler hayata geçirmişti. Yalnızlık konusunda araştırma bulgularını sunan Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü (BiB), temas kısıtlamalarının kaldırılmasının yalnızca sınırlı ölçüde bir ‘sosyal iyileşme’ye yol açtığı sonucuna vardı. BiB’de araştırma görevlisi olan Sabine Diabate, “Pandemi sonrası dönemde yalnızlık yüksek düzeyde devam ediyor ve kronikleşme eğilimi var” dedi.