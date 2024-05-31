Korona yalnızlaştırdı!

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VERİ analizine göre, Almanya’daki yetişkinler arasında yalnızlık hissi 1992 ile 2017 yılları arasında azalma eğilimindeyken, koronavirüsle birlikte keskin bir artış gösterdi. Araştırmada tanımlanan ‘yalnızlık yükü’ 2017’de toplam nüfusun yüzde 7.6’sıydı. Koronavirüs pandemisinin ilk yılı olan 2020’de bu oran yüzde 28.2’ye yükseldi. 2021 yılında ise bu oran yüzde 11.3’e gerilemesine rağmen yine de pandemi öncesi rakamlardan daha yüksek.
DOĞU-BATI ARASINDA FARK YOK
Verilere göre, kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla yalnızlık yaşıyor ve artış genç yaş gruplarında yaşlılara kıyasla daha fazla. Koronavirüs pandemisinin patlak vermesinden önce, yalnızlık hissi özellikle 75 yaş üstü grupta çok yüksekti ve bunu 30 yaş altı grup izliyordu. Araştırmaya göre, yalnız ebeveynler, işsizler, düşük vasıflılar, kronik hastalar ve göç ve mültecilik deneyimi olan kişiler yalnızlıktan orantısız bir şekilde etkileniyor. Araştırmaya göre, kırsal ve kentsel bölgelerdeki insanlar arasında ya da Almanya’nın doğu ve batı eyaletleri arasında neredeyse hiç fark yok.