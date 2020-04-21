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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Ing Image
Haber Giriş: 21.04.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Korona, vergi gelirlerini de vurdu

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Korona, vergi gelirlerini de vurdu
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Almanya Maliye Bakanlığı’nın aylık raporuna göre, mart ayında vergi gelirleri yıllık süreç içinde yüzde 1.8 oranında düşerek, 69.6 milyar Euro azaldı. Henüz ilk çeyrek için vergi geliri artışı yüzde 3.5.

ANCAK Maliye Bakanlığı dükkânlar ve iş yerleri mart ayı ortasında kapandığı için asıl vergi kaybının mart ayı vergi gelirlerine tam yansımadığına işaret etti. Önümüzdeki ay vergi gelirlerindeki düşüşün daha net anlaşılması bekleniyor. Daha geçtiğimiz ay uçuş vergisi tüm dünyada seyahatin kısıtlanması ve hava yolu şirketlerinin seferlerini azaltması sonucu yüzde 57 oranında düşmüştü. Mart ayı içinde gelir vergileri yüzde 5 oranında artarken, kurumlar vergisi geçen yılın seviyesinin yüzde 8.3 oranında altına düştü. Almanya’da korona krizinin gayri safi hasılayı nasıl etkileyeceği henüz tam bilinmiyor. Ancak ekonomi uzmanları bu yıl ekonomide yüzde 4 küçülme bekliyor.

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