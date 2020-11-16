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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 16.11.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Korona velileri bunalıma sokuyor

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Korona velileri bunalıma sokuyor
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Almanya’da yapılan bir araştırma, evden çalışma, okulların kapanacağı korkusu ve ev işlerinin velileri yoğun strese soktuğunu ve kendilerini ağır baskı altında hissettiklerini ortaya çıkardı.

FORSA Enstitüsü’nün yaptığı araştırma, korona şartlarının en çok velileri etkilediğini ortaya koydu. Evden çalışma, okulların kapanacağı korkusu ve ev işi gibi yükler velilerin yüzde 60’ını bunalıma sokuyor. Veliler kendilerini ağır baskı altında hissediyorlar. Özellikle 35 yaş altı veliler korona şartlarının getirdiği ağır yükü kaldırmakta zorlanıyor. Ankete göre velilerin yüzde 60’ı gergin, yüzde 45’i yorgun, yüzde 42’si sinirli, yüzde 31’i kafası dağınık hareket ediyor. Üçte biri ise korku ve endişe yaşadığını söylüyor.

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