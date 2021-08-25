Korona vakalarında ürküten yükseliş

ÖNCEKİ gün 5 bin 747 olan vaka sayısının iki kat artmasına neden olarak bazı eyaletlerde okulların açılması ile yaz tatilinden dönüşler gösteriliyor. Haftalık insidans değerinin 61.3 olduğu, son 24 saat içerisinde 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada 805 korona hastasının da yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü duyuruldu.

49 MİLYON KİŞ KOMPLE AŞILANDI

Enstitü verilerine göre, Almanya genelinde şimdiye kadar 3 milyon 889 bin 173 kişi koronavirüse yakalandı, 92 bin 61 kişi yaşamını yitirdi. Aktif vaka sayısı ise 86 bin 600 olarak belirlendi. En fazla vakalara Kuzey-Ren Vestfalya ile Hessen eyaletlerinde rastlandığı duyuruldu. Buralardaki haftalık insidans değerlerinin 100’ün üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Almanya genelinde toplam 49 milyon 200 bin dolayında kişinin komple aşı olduğu kaydedildi.

ERKEKLER DAHA FAZLA ÖLÜYOR

Diğer yandan koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan erkek hastalar arasındaki ölüm oranlarının kadınlara göre neden daha fazla olduğunu mercek altına alan uzmanlar, sorunun farklı bağışıklık sisteminden kaynaklandığı sonucuna vardı. Kovid-19 bağlantılı ölüm istatistiklerine göre tüm dünyada erkek ölüm oranı kadınlara göre çok fazla olmasının nedenini araştıran İngiliz Uzmanlar, erkeklerin bağışıklık sisteminin korona karşısında daha zayıf kaldığını belirledi.

İKİ TÜRLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VAR

Yapılan araştırmaya göre insanlarda biri doğuştan, diğeri de sonradan kazanılmış iki türlü bağışıklık sistemi bulunuyor. Su çiçeği gibi bulaşıcı virüsle mücadelede ilk defa doğuştan kazanılan bağışıklık sistemi harekete geçiyor, eğer bu durumdaki vücut direnci yeterli gelmezse, sonradan kazanılmış bağışıklık sistemi devreye girerek suçiçeğini bertaraf ediyor. Uzmanlara göre bu nedenle suçiçeği hastalığına insanlar tüm yaşam boyunca bir defa yakalanıyor. Tehlike anlarında ise bağışıklık sisteminde depolanmış virüs bilgileri tekrar yakalanmamak için uyarı nöbetine geçiyor. Uzmanlara göre kadın ve erkeklerdeki bağışıklık sistemi olası dış tehlikelere karşı farklı şekilde reaksiyon gösteriyor.

X KROMOZOMU BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ KILIYOR

Koronavirüse karşı mücadelede öncelikli olarak sonradan kazanılmış bağışıklık sistemi harekete geçerek virüsü yenmeye çalışıyor. Kadınlar 60’a 40 ölçeğinde sonradan kazanılmış bağışıklık sistemini devreye sokarken, ekeklerde ise vücut direnci, korona ile mücadelede sonradan kazanılandan çok, koronaya karşı zayıf konumda olan doğuştan gelen bağışıklık sistemine öncelik veriyor. Bu da erkeklerin hastalığı daha ağır geçirmesine neden oluyor, sonuçta ölümler daha fazla oluyor. Uzmanlara göre kadınlardaki cinsiyeti belirleyen x kromozom fazlalığı aynı zamanda bağışıklık sisteminin de daha güçlü olmasını olanaklı kılıyor.