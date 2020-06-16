‘Korona Uyarı Aplikasyonu’ nihayet geldi

KORONAVİRÜSLE mücadelede önemli başarılar elde edildi, ama virüs halen dünyanın gündeminde önceliğini koruyor. Almanya aylardır tartışılan ‘Corona Warn App’ (Korona Uyarı Aplikasyonu) uygulamasını nihayet başlattı. ‘Koronaya karşı birlikte mücadele’ çağrısıyla uygulamaya konulan aplikasyona bugünden itibaren ‘App Store’ ve ‘Google Play Store’ üzerinden erişilebiliyor. Akıllı cep telefonlarına indirilebilen uygulama tamamen gönüllülük esasına dayalı ve ücretsiz. Aplikasyonun hedefi, salgının yayılmasını önlemek ve bulaş zincirini kırmak. Uygulama, birbiriyle belirli bir süre ve yakın temas eden kişileri kayda alıyor. Bu kişilerden birisine daha sonra koronavirüs tanısı konulması durumunda hemen onun son günlerde temas ettiği kişilere haber veriyor. Aynı zamanda virüsün bulaşma riskinin derecesini belirliyor. Tehlike derecesini virüs taşıyıcısıyla temas süresi ve mesafeye göre ölçüyor. Tehlike düşükse “Düşük Tehlike”, yüksekse “Yüksek Tehlike”, seviyenin belirlenemediği durumlarda ise “Belirsiz Tehlike” diye kullanıcıya bildiriyor. Son olarak ise kullanıcıya bu durumda ne yapacağı konusunda yardımcı bilgi de veriyor. 14 GÜN SONRA SİLİNİYOR

Örnek; Bir restoran, kafe ya da bir markete alışverişe gittiniz. Koronavirüs herkeste belirti göstermiyor. Ama bulaşıcı özelliğini koruyor. Uygulama sizin telefonunuzu ve etrafınızda, size yakın teması olan kişilerin telefonunu anonim olarak kayda alıyor. Daha sonra sizin yakınınızda olan ve belirli bir süre sizinle teması olan bu kişilerden birine koronavirüs tanısı konulması durumunda, uygulama hemen sizin cep telefonunuza uyarı mesajı gönderiyor. Uygulama, koronavirüs zincirini hızla teşhis ederek virüsün bulaşmış olabileceği kişileri erken bilgilendiriyor. Böylece başkalarına bulaştırma tehlikesi önleniyor ve bulaşma zincirini kesintiye uğratıp koronayı kontrol altına almayı sağlıyor. Bu bilgiler tamamen isimsiz, anonim olarak paylaşılıyor ve kişiye özel bilgiler koruma altında kalıyor. Kayıtlar 14 gün sonra siliniyor.



KÜÇÜK ADIM, BÜYÜK İŞ

Aplikasyonun başarılı olması için çok sayıda kişinin cep telefonuna yüklemesi gerekiyor. Aplikasyonu tanıtan Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, uygulamayı yüklemenin küçük bir adım, ancak pandemiyle mücadelede büyük bir iş olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise uygulamanın virüsün bulaşmasını önlemede önemli rol oynayacağını belirtti, ancak hijyen ve sosyal mesafe kurallarını da ihmal etmemeye çağırdı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise uygulamanın kişiye özel bilgilerin saklı kalması için gerekli tüm önlemleri içerdiğini söyledi.

HANGİ CEP TELEFONLARI

Uygulamayı indirmek için 18.5 mb boyut ve bluetooth gerekiyor. iPhone marka cep telefonlarının 6s veya iPhone SE modellerinden itibaren hepsine uygulama yüklenebiliyor. iPhone5, 5s veya 6, uygulama için yeterli değil. iOS 13.5 veya Android 6.0 Android cep telefonu ve Google Play’e erişim gerekiyor. Google Play erişimi olmayan Çin malı Huawei cep telefonlarına uygulama yüklenemiyor. Uygulama cep telefonlarının boyutunu ve şarj dayanıklılığını etkilemiyor. Hükümetin internet sayfasında aplikasyon hakkında Almanca’nın yanı sıra Türkçe bilgilendirme sayfası da bulunuyor.