ALMANYA korona vakalarının yükselmesi üzerine endişeli. Siyaset ve salgın uzmanları korona önlemlerinde gevşemeye başlayan kamuoyuna yeniden sıkı sıkıya kurallara uyması için acil çağrılar yapıyor. Federal hükümet sözcüsü Steffen Seiber bugünkü Berlin’de hükümetin basın toplantısında kamuoyunu yeniden çok temkinli olmaya çağırdı. Basit ve şimdiye kadar etkili olan korona hijyen kurallarının önemini vurgulayan Seibert, “Herkese sorumluluk düşüyor” dedi.

Bavyera Eyalet Başbakanı ve federal hükümetin ortağı Markus Söder (CSU) olağanüstü bir video konferans düzenledi. Söder “Korona her gün çok daha tehlikeleşiyor. Korona tüm Avrupa’da ilerliyor. Aynı zamanda ihmalkârlıklar, dikkatsizlikler artıyor” diye uyardı. Riskli olmayan bölgelerden dönenler arasında koronavirüs vakalarının riskli bölgelerden dönenlerden çok daha yüksek olduğunu belirten Söder, riskli bölge kapsamının genişletilmesini istedi.

ÇOK DAHA SİNSİ VE TEHLİKELİ

Koronanın bilinenden çok daha sinsi ve tehlikeli olduğunu söyleyen Söder, virüse yakalananlarda etkilerinin halen devam ettiğini, aylar geçmiş olsa bile etkilerinden kurtulamadıklarını kaydetti. Söder, Bavyera olarak test kapasitesini çok daha artırma kararı aldıklarını ve 100 yeni test istasyonu kuracaklarını açıkladı. Şimdi günde 55 bin olan test kapasitesini günde 200 bine çıkaracaklarını belirten Söder, “Böylece kapasite yaratacağız. Bir ay içinde halkın geniş kesimini test edeceğiz. Bavyera’da sonbaharda olası komplikasyonlara karşı hazırlıklı olacağız” diye konuştu.