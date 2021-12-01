Korona toplantısında koronaya yakalandılar

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BELEDİYE Meclis salonunun küçük gelmesi nedeniyle korona tedbirleri kapsamında bira üreticisi Löwenbrau’nun büyük salonunda geçen perşembe günü ilk gündem maddesi korona salgını olan genel kurul için toplanan 80 kadar aza, iki gün sonra gelen uyarı mesajları karşısında şoke oldu. Belediye sözcüsü tarafından verilen bilgiye göre genel kuruldan iki gün sonra telefonlarında ‘Corona-WarnApp’ uygulaması olan Meclis üyelerine ‘25 Kasım tarihinde bulunduğunuz ortamda koronalı vardı’ şeklinde uyarı mesajı geldi. Bunun üzerine PCR testi yaptıran şüpheli durumdaki üyelerin çoğu pozitif çıktı. Belediye Meclisi’nin tüm toplantıları iptal edilirken, pozitif çıkanlar karantina altına alındı.

‘KONUŞURKEN BİLE MASKE TAKIYORUZ’

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz SPD’li Meclis üyesi Cumali Naz, “Genel kurul toplantıları iki yıldır pandemi nedeniyle belediye sarayı dışıdaki büyük salonlarda yapılıyor. O gün ben de toplantıdaydım. Salon düzenlemeleri sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyularak hazırlanıyor. Konuşurken bile maske takıyoruz. Genel Kurul’a katılan herkes 3G kuralına uymak zorunda. Aşısı olmayanlardan negatif test sonucu isteniyor. Genel Kurul’a katılan 80 kadar üyenin hepsinin aşılı olduğu biliniyor. Koronalı olduğu daha önce açıklanan iki grup başkanı toplantıda yoktu. Ancak büyük salonda Meclis üyeleri dışında başka görevliler de bulunuyor. Tam olarak kaç kişinin koronoya yakalandığı veya kimlerden kaynaklandığı bilinmiyor. Hepimiz çok şaşkınız. Mevcutlu olarak oy birliği gereken aralık ayındaki kısıtlı bir toplantı dışında tüm komisyon toplantılarının yıl sonuna kadar dijital ortamda yapılmasına karar verildi. Benim sağlığımda herhangi bir sorun yok“ diye konuştu.