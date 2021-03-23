Korona toplantılarını ‘ti’ye alan tweet’ine rekor beğeni geldi

BAŞBAKAN Angela Merkel ve eyalet başbakanları arasındaki son korona zirvesinde attığı ‘ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ...’ tweet’i kendi rekorunu kırarak 12 bine yakın beğeni aldı. Bodo Ramelow, bu paylaşımıyla bir hafta önce twitter hesabından yanlışlıkla ‘Ä’ paylaşımı yapan ve 16 binden fazla beğeni alan Saksonya-Anhalt eyaleti Başbakanı CDU’lu Rainer Haseloff’a gönderme yaptı. Ramelow aynı zamanda korona toplantısının uzun sürmesini de böylelikle ‘ti’ye aldı. ‘MERKEL’CİK DİYE BAHSETTİ

Spiegel dergisi geçtiğimiz aylarda eyalet başbakanları ve Merkel arasındaki korona zirvesinde bir eyalet başbakanının ‘Candy Crush’ oyunu oynadığını yazıp isim belirtmemişti. Ocak ayında ‘Club House’ adlı sohbet platformundaki kişinin kendisi olduğunu söyleyen Bodo Ramelow, toplantıların uzun olduğunu belirtirken, Başbakan Merkel’den de ‘Merkelcik’ diye bahsetmişti. Oyun oynadığı için insanların hayatlarının söz konusu olduğu toplantıyı ciddiye almadığı yönündeki suçlamaları reddeden Ramelow, Başbakan Merkel’den ise o şekilde bahsettiği için özür dilemişti.