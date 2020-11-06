Korona tırmanıyor: 21 bini buldu

Enstitünün rakamlarına göre hasta olan ve kontrol altında tutulanların sayısı 205 bin 500 olarak duyuruldu. İlk vakanın çıktığı günden bugüne toplam tespit edilen vaka sayısı da 619 bin 89 olarak kayıtlara geçti. 402 bin 500 kişi de tedavi sonrası sağlığına yeniden kavuştu. Almanya’da sadece günlük vaka sayısı artışı rekor kırmıyor.

BİR GÜNDE ÖLENLERİN SAYISI 166

Korona salgınından ölenlerin sayısında da ciddi artış oldu. Son bir gün içinde 166 kişi Kovid-19 salgınında hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı böylece 11 bin 96’ya yükseldi. Federal ve eyalet hükümetlerini endişelendiren yoğun bakım hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Yoğun bakım istasyonlarında tedavisi süren hasta sayısı 2 bin 552’i buldu. Entübe edilen hasta sayısı ise bin 361.