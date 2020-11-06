Korona tırmanıyor: 21 bini buldu
Almanya’da günlük korona vaka sayısı ilk kez 20 bin eşiğini aşarak 21 bini buldu. Robert Koch Enstitüsü son 24 saatte tespit edilen vaka sayısını 21 bin 506 olarak duyurdu. Aktif hasta sayısı ise 200 bini geçti.
Enstitünün rakamlarına göre hasta olan ve kontrol altında tutulanların sayısı 205 bin 500 olarak duyuruldu. İlk vakanın çıktığı günden bugüne toplam tespit edilen vaka sayısı da 619 bin 89 olarak kayıtlara geçti. 402 bin 500 kişi de tedavi sonrası sağlığına yeniden kavuştu. Almanya’da sadece günlük vaka sayısı artışı rekor kırmıyor.
BİR GÜNDE ÖLENLERİN SAYISI 166
Korona salgınından ölenlerin sayısında da ciddi artış oldu. Son bir gün içinde 166 kişi Kovid-19 salgınında hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı böylece 11 bin 96’ya yükseldi. Federal ve eyalet hükümetlerini endişelendiren yoğun bakım hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Yoğun bakım istasyonlarında tedavisi süren hasta sayısı 2 bin 552’i buldu. Entübe edilen hasta sayısı ise bin 361.
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