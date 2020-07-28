Korona testi havaalanı ve sınırlarda zorunlu hale geliyor

ALMANYA korona vakalarının tatil sezonu sonrası artması tehlikesine karşı önlemler almaya başladı. Ülkede korona vakalarının artması üzerine alarma geçen Sağlık Bakanı Jens Spahn eyalet sağlık bakanlarıyla götüşmesinden sonra havaalanı ve sınırlarda test mecburiyeti getirileceğini açıkladı. Uygulamanın gelecek haftadan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Uygulamaya göre riskli ülke ve bölgelerden dönen tatilciler havaalanı ve sınırlarda mecburi teste tabi tutulacak. Alman hükümeti Robert Koch Enstitüsü’yle birlikte riskli bölge ve ülke listesi hazırlayacak. Riskli bölge tanımında son 7 günde 100 bin nüfus başına 50 koronavirüs vakası kriter olarak alınacak.

‘ENFEKSİYON ZİNCİRİNİ ÖNLEMELİYİZ’

Federal Sağlık Bakanı Spahn uygulamanın sadece havaalanlarıyla sınırlı kalmayacağını, arabayla Balkan ülkeleri ve Türkiye’ye aile ziyaretine giden tatilcilerin de sınırda test edileceğini vurguladı. Bakan Spahn testin sadece riskli bölge ve ülkelerden gelenlere mecbur tutulacağını ve ücretsiz olacağını kaydetti. İspanya, Fransa gibi riskli sayılmayan ülkelerden gelenler teste tabi tutulmayacak.

Almanya’da hafta sonundan beri havaalanlarında gönüllü test uygulaması başladı. Ancak gönüllü test gelecek haftadan itibaren riskli bölge ve ülkelerden gelenler için mecburi olacak. Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Biz tatilcilerin dönüşte farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırmalarını ve enfeksiyon zinciri oluşturmalarını önlemeliyiz” dedi.

TABİPLER BİRLİĞİ KARŞI ÇIKTI

Almanya Tabipler Birliği ise zorunlu test uygulamasını doğru bulmadığını açıkladı. Tabipler Birliği Başkanı Ute Teichert bir testle koronavirüsün doğru tespit edilemeyeceğine işaret etti ve tam tersine bunun insanlarda yanlış güven ve dikkatsizliğe yol açacağını belirtti. Ayrıca Frankfurt Havaalanı’nda yapılan testlerde pozitif çıkan hastaların yüzde 80’inin riskli ülkelerden değil, risksiz ilan edilen ülkelerden geldiği belirlendi. Sağlık Bakanı Spahn, Türkiye riskli ilan edilirken, en çok korona vakalarının geldiği Fransa gibi ülkeler AB üyesi ve dost ülke oldukları için risksiz ülke kapsamına alındığı eleştirilerini reddetti. Spahn vakaların yükselmesi durumunda risksiz ülkeleri de riskli ülkeler listesine alabileceklerini söyledi ve buna örnek olarak Lüksemburg’u gösterdi. Almanya, Lüksemburg’u önce risksiz ülke kapsamına aldı. Ancak vakaların artması üzerine daha sonra tekrar riskli ülke listesine dahil etti.