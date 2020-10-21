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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 21.10.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

‘Korona tam geri döndü’

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‘Korona tam geri döndü’
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Almanya’nın Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, büyük bir yayılma hızı kazanan korona salgınına karşı halkı birlikte mücadeleye çağırdı.

BAVYERA Eyalet Başbakanı Söder, salgının çok ciddiye alınmasını talep ederek “Dikkat ve temkinli davranmak en iyi ölçü” dedi. İkinci bir kapanmaya sanılandan çok yakın olduklarını söyleyen Söder, Almanya’da yükselen vaka sayısının çok hızlı olduğunu söyledi ve kışın vakaların çok daha artacağını hatırlattı. Komşu ülkelerde durumun Almanya’dan çok daha kötü olduğunu belirten Söder, “Ama burada da durum kötüye gidiyor. Korona yeniden tam döndü. İkinci dalga geldi ve tüm Avrupa’yı kasıp kavuruyor. Hastanelerde ağır hasta sayısı artıyor” diye konuştu.

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