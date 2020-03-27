Korona suçları da hız kesmedi!

EUROPOL’ün hazırladığı raporuna göre, salgının başlamasıyla birlikte sahte koruyucu ürünler ve sahte ilaçlar piyasaya sürüldü. Sahte ve koruyucu özelliği bulunmayan maske, temizleme özelliği yetersiz dezenfekteler üreten ve bunları piyasaya süren suç örgütleri, bu yolla önemli miktarda kazanç sağladılar. Europol’ün yürüttüğü operasyonlarda şimdiye kadar ameliyatlarda kullanılan 34 bin sahte maske ele geçirildiği, sahte ilaçlar ve vitamin haplarına da el konulduğu bilgisi raporda yer aldı.

SUÇ ŞEBEKELERİ ÇABUK ADAPTE OLDU

Europol Başkanı Catherine De Bolle suç şebekelerinin insan hayatını tehlikeye soktuğuna işaret ederek “Bir sağlık krizi sırasındaki bu tür suç faaliyetleri özellikle tehdit edicidir. İnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye atabilir” dedi. Catherine De Bolle, insanların evlerinde daha az güvenli bilgisayarlarla çalışmasının şirketlerin güvenliğini de tehlikeye düşürebileceği konusunda da uyarıda bulundu. Catherine De Bolle “Suç şebekeleri yeni ortama çok çabuk adapte oldu ve insanların korkularından ve endişelerinden yararlanarak krizi fırsata çeviriyorlar” dedi.