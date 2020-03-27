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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

Korona suçları da hız kesmedi!

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Korona suçları da hız kesmedi!
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Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla suç örgütü çeteler krizi fırsat bilip korona bağlantılı suçlara yöneldi. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol’ün hazırladığı rapora göre siber suçlarla birlikte, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik vakalarında önemli artışlar oldu.

EUROPOL’ün hazırladığı raporuna göre, salgının başlamasıyla birlikte sahte koruyucu ürünler ve sahte ilaçlar piyasaya sürüldü. Sahte ve koruyucu özelliği bulunmayan maske, temizleme özelliği yetersiz dezenfekteler üreten ve bunları piyasaya süren suç örgütleri, bu yolla önemli miktarda kazanç sağladılar. Europol’ün yürüttüğü operasyonlarda şimdiye kadar ameliyatlarda kullanılan 34 bin sahte maske ele geçirildiği, sahte ilaçlar ve vitamin haplarına da el konulduğu bilgisi raporda yer aldı.

Korona suçları da hız kesmedi

SUÇ ŞEBEKELERİ ÇABUK ADAPTE OLDU
Europol Başkanı Catherine De Bolle suç şebekelerinin insan hayatını tehlikeye soktuğuna işaret ederek “Bir sağlık krizi sırasındaki bu tür suç faaliyetleri özellikle tehdit edicidir. İnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye atabilir” dedi. Catherine De Bolle, insanların evlerinde daha az güvenli bilgisayarlarla çalışmasının şirketlerin güvenliğini de tehlikeye düşürebileceği konusunda da uyarıda bulundu. Catherine De Bolle “Suç şebekeleri yeni ortama çok çabuk adapte oldu ve insanların korkularından ve endişelerinden yararlanarak krizi fırsata çeviriyorlar” dedi.

 

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