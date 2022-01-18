Korona siyasi suçları da artırdı: Son 20 yılın en üst seviyesinde!

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VERİLER, federal hükmetin, aşırı sağcı parti AfD’nin soru önergesine verdiği yanıtta ortaya çıktı. İstatistiklerdeki artışın nedeninin korona gösterileri olduğu belirtilirken, bunların bir bölümünün sağ veya sol yelpazeye atfedilemeyen siyasi içerikli suçlar olduğu ifade edildi.

AŞIRI SAĞ BAŞI ÇEKİYOR

Ancak siyasi içerikli suçların önemli bir bölümü aşırı sağ tarafından işlendi. Geçici rakamlara göre yaklaşık 19 bin suç aşırı sağ, 9 bin aşırı sol motifli suçlar olarak belirlendi. İdeolojik olarak bir yere konamayan suçlar ise yaklaşık 17 bin oldu. Bunların çoğunluğu ise korona karşıtlarının gösterilerinde tespit edildi. Siyasi suçlar artarken şiddet olaylarında da azalma görüldü. Polis verilerine göre siyasi içerikli şiddet yüzde 6 oranında geriledi. Verilere göre geçen yıl sağcı, solcu, radikal veya yabancı bir ideolojinin destekçisi olarak tanımlanmayan şüpheliler tarafından 1.047 şiddet suçu işlendi.