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HABERLERAvrupa Haberleri

Korona siyasi suçları da artırdı: Son 20 yılın en üst seviyesinde!

#Almanya#Korona#Siyasi Suçlar
Korona siyasi suçları da artırdı: Son 20 yılın en üst seviyesinde

Almanya’da siyasi motifli suç giderek artıyor. Geçen yıl siyasi içerikli suç sayısı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2021 yılında bir önceki yıla göre siyasi suçlar henüz kesin olmayan rakamlara göre yüzde 6 oranında artarak 47 bin 303’e yükseldi.

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VERİLER, federal hükmetin, aşırı sağcı parti AfD’nin soru önergesine verdiği yanıtta ortaya çıktı. İstatistiklerdeki artışın nedeninin korona gösterileri olduğu belirtilirken, bunların bir bölümünün sağ veya sol yelpazeye atfedilemeyen siyasi içerikli suçlar olduğu ifade edildi.

AŞIRI SAĞ BAŞI ÇEKİYOR
Ancak siyasi içerikli suçların önemli bir bölümü aşırı sağ tarafından işlendi. Geçici rakamlara göre yaklaşık 19 bin suç aşırı sağ, 9 bin aşırı sol motifli suçlar olarak belirlendi. İdeolojik olarak bir yere konamayan suçlar ise yaklaşık 17 bin oldu. Bunların çoğunluğu ise korona karşıtlarının gösterilerinde tespit edildi. Siyasi suçlar artarken şiddet olaylarında da azalma görüldü. Polis verilerine göre siyasi içerikli şiddet yüzde 6 oranında geriledi. Verilere göre geçen yıl sağcı, solcu, radikal veya yabancı bir ideolojinin destekçisi olarak tanımlanmayan şüpheliler tarafından 1.047 şiddet suçu işlendi.

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#Almanya#Korona#Siyasi Suçlar

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