Korona raporu krizi: Merkel suçlamaları reddetti!

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MERKEL’in sözcüsü, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, eski şansölyenin bu iddiaları “temelden reddettiğini” belirtti. Merkel, konuyla ilgili kendisinin açıklama yapmasının mümkün olmadığını ifade ederken, resmi belgelerin eski ofisinde değil, Başbakanlık Ofisi’nde bulunduğunu kaydetti. Merkel’in ofisi, konuyla ilgili soruların Başbakanlık Ofisi’ne yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Angela Merkel, 16 yıllık şansölyelik döneminde Almanya’nın en sevilen ve saygı duyulan liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak koronavirüs pandemisi sırasında alınan önlemler ve bilgilerin şeffaflığı konusunda eleştiriler de almıştı. Şimdi ise BND’nin raporunun gizlendiği iddiaları, Merkel’in itibarını yeniden tartışmaya açtı.

‘RAPORU MEDYADAN ÖĞRENDİM’

Koronavirüsün kökenine dair iddialar ve BND’nin hazırladığı raporla ilgili tartışmalar sürerken, dönemin Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU), gizli servis raporundan haberdar olmadığını açıkladı. Spahn, RTL ve ntv kanallarına yaptığı açıklamada, “Raporu sadece medyadan öğrendim ve bu nedenle daha fazla bilgi sahibi olmadan yorum yapamam” dedi. Spahn, söz konusu laboratuvar teorisinin beş yıl önce de gündemde olduğunu hatırlatarak, virüsün kökenine dair tartışmaların yeni olmadığını vurguladı. Eski bakan, virüsün kökenine dair bir raporun Almanya’nın pandemi önlemlerini değiştirmeyeceğini belirtti. Spahn, “Virüs, olduğu gibiydi ve sağlık açısından verdiği zararları verdi. Kökeni ne olursa olsun, bu durum ülkedeki önlemleri etkilemezdi” ifadelerini kullandı.

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SONUÇLAR SAKLANMIŞ

Süddeutsche Zeitung (SZ) ve Zeit gazetelerinin haberine göre, BND, 2020 yılında koronavirüsün Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olma ihtimalini yüzde 80 ila 95 olarak değerlendirmişti. Haberde, bu bilgilerin Şansölye Ofisi tarafından gizlendiği iddia edildi. BND’nin raporu, Merkel hükümeti döneminde hazırlanmış ve sonuçlar kamuoyundan saklanmıştı. Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana, virüsün kökeni hakkında çeşitli teoriler ortaya atıldı. BND’nin 2020’de hazırladığı rapor, virüsün laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Ancak Çin, bu iddiaları sürekli olarak reddediyor ve virüsün doğal yollarla ortaya çıktığını savunuyor.