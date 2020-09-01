Korona protestosu hareketi PEGIDA’ya dönüşüyor

BERLİN’de ellerinde Alman imparatorluk bayrakları ve aşırı sağ sembollerle tarihi parlamento binası Reichstag’a hücum görüntüleri Almanya’yı korkuttu. Polisin son anda aşırı sağcıların parlamentoya girmesini güçlükle engellediği ve Almanya’nın korkunç bir felaketin eşiğinden döndüğü konuşuluyor. Polis sendikası korona önlemleri karşıtı hareketin aşırı sağın eline geçtiği uyarısında bulundu. Sendika başkan yardımcısı Jörg Radek, Funke medya grubuna verdiği demeçte “Aşırı sağ, korona protest hareketini ele geçirmek üzere. İslam düşmanı PEGIDA hareketine dönüşme tehlikesi yüksek” dedi. Radek, PEGIDA hareketinin de başlangıçta siyasi kararlara tepki hareketi olarak ortaya çıktığına, sonra radikalleştiğine dikkat çekti ve “Bundan sonra korona karşıtı gösterilere katılanlar, demokrasi düşmanı aşırı sağın hedefleriyle ne ortak yanları olduğunu sorgulamalı” diye konuştu.

UZUN SÜREDİR PLANLIYORLARDI

Aşırı sağ üzerine araştırmalarıyla tanınan Matthias Quent, aşırı sağcıların Berlin’e ve parlamentoya hücum eylemini aylardır planladıklarını söyledi. Meclis Başkan Yardımcısı Yeşillerli Claudia Roth ise hükümeti ülkedeki aşırı sağ hareketin gücünü küçümsemekle eleştirdi. Almanya’nın bir aşırı sağ sorunu olduğunu belirten Roth, nazi teröründen kurtuluşun 75’inci yılında yaşanan bu tür olayları “Kabul edilemez” ve “Dayanılmaz” olarak niteledi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise korona karşıtı gösterilerin Almanya’daki genel havayı yansıtmadığını söyledi. Spahn korona önlemlerine karşı protest hareketin gücünü abartmamaya çağırdı ve Meclis merdivenleri işgalinin Almanya’daki genel hava olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.