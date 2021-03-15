Korona plaka hırsızlığını da patlattı

TAGESSPIEGEL gazetesinin haberine göre Berlin’de korona salgınının en yoğun olduğu 2020’de 6 bin 713 plaka çalındı. Plakanın en çok çalındığı ilçeler ise göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ve Mitte ilçeleri oldu. Benzin istasyonlarında araçlarına benzin aldıktan sonra parasını ödemeden kaçanlar da plaka hırsızlığı yapanlar arasında. Araç sahipleri ise çoğunlukla, polisin kapıya dayanmasından sonra plakalarının çalındığını fark ediyor. Mahkemelik olmayan herhangi bir olayda bile plakası çalınan araç sahibi yeni plaka alıncaya kadar aracını trafiğe çıkaramadığı için mağdur durumda kalıyor. Üstelik yeni plaka için cebinden yüzlerce euro da ödemek zorunda kalıyor.