Korona önlemlerine destek hâlâ çok yüksek

INFRATEST dimap’in anketine göre sosyal mesafe kısıtlamalarını toplumun yüzde 74’ü destekliyor. Funke Medya Grubu gazetelerinde yer alan anket böylece, mart ayının son haftasında federal ve eyalet hükümetlerinin aldığı tedbirlere verilen yüzde 87 oranındaki halk desteğinin azaldığını ortaya koydu. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) tarafından Infratest dimap’e yaptırılan güncel ankete katılanların yüzde 18’i ise kısıtlamaları ‘abartılı’ bulduğunu söyledi. Bu rakam Paskalya öncesinde yüzde 14 seviyesindeydi.

Ankette kişisel sağlığı için endişe edenlerin oranı yüzde 19 olarak açıklandı. Bu rakam da mart ayı sonunda yüzde 25 seviyesindeydi. Öte yandan bin kişinin katılımı ile yapılan ankete katılanların yüzde 56’sı koronavirüsün bulaşma zincirini takip eden bir akıllı telefon uygulamasını yüklemeye sıcak bakıyor.