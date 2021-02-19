Korona ölümlü bisiklet kazalarını artırdı

KORONA pandemisi nedeniyle azalan araç trafiğinin, genel kazalarda kendini gösterdiğini anlatan Bakan, büyük motorlu araçların karıştığı trafik kazalarında gerileme olurken bisiklet ve motosiklet kazalarında büyük artış yaşandığını kaydetti. “Büyük motorlu araç kazaları ve buna bağlı ölümler azalmıştır, ancak bisiklet ve motosiklet kazalarında aynısını söylemek, maalesef mümkün değil” diyen Herrmann, “2020 başlarında ortaya çıkan korona vakaları nedeniyle çoğu insan, toplu taşıma yerine bisiklet ve motosiklet kullanmaya yöneldi. Bavyera genelinde 19 bin 212 bisiklet kazası kayıtlara geçerken, yaklaşık 18 bin vatandaş yaralandı, 68 vatandaş da hayatını kaybetti” dedi.

DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLECEK

Aynı zamanda motosiklet kazalarının da vahim ölçüde artış gösterdiğini söyleyen Herrman, bu kazalarda 127 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Kazaların önüne geçebilmek için daha sıkı tedbirler alacaklarını kaydeden Bakan, denetimlere ağırlık vereceklerini söyledi. Diğer yandan 2020 yılı içinde büyük araçların karıştığı toplam 345 bin 411 trafik kazasının meydana geldiği, 484 kişinin de yaşamını yitirdiği belitilen açıklamada, pandemi dolayısıyla araç trafiğinin azaldığı, bu nedenle de trafik kurbanı sayısının kayıtların başladığı 1955 yılından bu yana en düşük rakam olduğu vurgulandı.