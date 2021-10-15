Korona okul çocukları arasında daha çok yayılıyor!

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RKI açıklamasında son 4 hafta içerisinde toplam 636 okulda yeni korona vakalarına rastladığına belirtilerek, yeni okula başlayan küçük yaşlardaki çocuklarda da salgın artışı görüldüğü vurgulandı. Vatandaşlar ise artışa tepki olarak okullardaki maske zorunluluğunun kaldırılmasını eleştirerek salgından korunmak için okullarda gerekli önlemlere dikkat edilmesini istedi. Bazı sağlık uzmanları ise okullarda tespit edilen vaka sayısı fazlalığının yapılan yoğun hızlı testlerden kaynaklandığını, korona salgınının küçük yaşlardaki çocuklarda çoğu zaman belirti ve ağır hastalıklara yol açmadan ortadan kalktığına dikkati çekti.

ÖLÜM TEHDİDİ

Diğer yandan korona vakaları ile paylaşımlarda bulunan Rober-Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, korona salgınına karşı alınan tedbirlerden kişisel olarak kendisinin sorumlu tutularak devamlı ölüm tehditleri aldığı açıklamasında bulundu. Artan vakalar esnasında okulların kapatılması veya genel kısıtlamalara gidilmesi gibi durumlarda sanki kendisi sorumluymuş gibi tepki gösterildiğini dile getiren Wieler, kendisine yönelik saldırı ve ölüm tehditlerinin giderek arttığını söyledi. “Ancak bütün bunlar beni işimden alıkoyamaz” diye konuşan RKI Başkanı “Bu ülkenin bir memuru olarak görevim ne ise onun icaplarını sorumluluk içerisinde yerine getirmekle mükellefim” dedi.