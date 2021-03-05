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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 05.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Korona, Nürnberg’de turizmi vurdu

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Korona, Nürnberg’de turizmi vurdu

Mahkemeleri ve Noel pazarıyla dünyaca ünlü kent Nürnberg’de geceleme sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 57.8’lik bir düşüşle 3.5 milyondan 1.5 milyon olarak gerçekleşti.

NÜRNBERG’e 2020 yılında gelen turist sayısı ise bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 60 düştü. Nürnberg’e 2 milyon yerine sadece 808 bin kişi seyahat etti. Nürnberg ekonomi danışmanı Dr. Michael Frass, “Korona tüm gücüyle iş seyahati, ticaret fuarı ve kongreleri vurdu” dedi. Frass, Nürnberg’de aralık ayında 819 milyon euroluk bir satış kaybı yaşandığını söyledi.

Korona, Nürnberg’de turizmi vurdu

 

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