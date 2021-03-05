Korona, Nürnberg’de turizmi vurdu

NÜRNBERG’e 2020 yılında gelen turist sayısı ise bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 60 düştü. Nürnberg’e 2 milyon yerine sadece 808 bin kişi seyahat etti. Nürnberg ekonomi danışmanı Dr. Michael Frass, “Korona tüm gücüyle iş seyahati, ticaret fuarı ve kongreleri vurdu” dedi. Frass, Nürnberg’de aralık ayında 819 milyon euroluk bir satış kaybı yaşandığını söyledi.