‘Korona nedeniyle uçak biletimi iptal edebilir miyim’

KORONAVİRÜS salgını erken rezervasyon yapanları da mağdur etti. Koronavirüs nedeniyle tatilini ve uçak biletini iptal etmek isteyenler paralarını geri almakta zorlanıyor. Özellikle uçak şirketleri iptallere cevap vermiyor. Şikâyetler çığ gibi büyüyor. Alman Havayolları Lufthansa ve TUI şirketi yığılan iptalleri gelecek haftalarda hızla çözüme kavuşturacakları sözü verdi. Ryanair Havayolu şirketi tatilini iptal eden müşterilerinin yüzde 90’ının bilet paralarını temmuz sonuna kadar ödeyeceklerini vaat etti.

Tüketiciyi Koruma Merkezleri iptallerin geri ödenmemesini veya geç ödenmesini ‘Sistematik hukuk ihlalleri’ olarak niteliyor.

Avrupa hukuku iptal edilen paket turların parasının kesintisiz olarak 14 gün içinde, uçak biletlerinin ise 7 günde geri ödenmesini ön görüyor. Riskli grupta olanların seyahat uyarısı olmayan ülkelere bile tatilini iptal etme ve parasını kesintisiz geri alma hakkı bulunuyor.

UYGULAMA FARKLI

Ancak uygulamada Almanya’da sorunlar yaşanıyor. Turizm ve havayolu şirketleri de korona nedeniyle krizde. İflasla boğuşuyor.

Hükümetin turizm sorumlusu müsteşar Thomas Bareiss, Almanya’da geri ödemelerin uzun sürmesini eleştirdi. Yeşiller turizm politikaları sözcüsü Markus Tressel, korona nedeniyle iptal edilen uçak bileti paralarını geri ödemeyen uçak şirketlerine para cezası verilmesini talep etti.

Bazı uçak şirketleri ise Almanya’nın seyahat uyarısı bulunan Türkiye ve başka ülkelere planlı uçuyor. Ama Almanya’da işletmeler çalışanlarına seyahat uyarısı bulunan riskli ülkelere gitmeyin uyarısı yapıyor. Aksi taktirde negatif test sonucuna rağmen tatilden döndükten sonra parasız izin olarak 14 gün karantina şartı koşuyor. Bazı işletmeler riskli ülkelere seyahatin işten çıkış gerekçesi olabileceği tehdidinde bulunuyor.

‘UÇAK BİLETİMİ İPTAL EDEBİLİR MİYİM’

Türkiye’ye salgın öncesi uçak bileti almış olan vatandaşlar bu durumda ne yapacağını bilmiyor. Uçak şirketleri “Seyahat uyarısı seyahat yasağı değil. Biz planlandığı gibi uçuyoruz. Uçmazsanız paranızı geri alamazsınız” diyor. Tüketiciyi Koruma Merkezleri tatile gitmeyi planlayan insanlara hakları konusunda bilgi vermeye yetişemiyor.

Hessen Eyaleti Tüketiciyi Koruma Merkezi’nde avukat Peter Lassek, bu konuda sorularımızı yanıtladı. Lassek paket turlarda seyahat şirketlerinin seyahat uyarısı bulunan ülkelere rezervasyon iptallerinde parayı kesintisiz geri ödemek zorunda olduklarını vurguladı. Korona salgınıyla olağanüstü bir durumun ortaya çıktığına işaret eden Lassek, bu konuda sorun yaşanmaması gerektiğini kaydetti.

Ancak internetten bireysel uçak ve otel rezervasyonları yapanlar için durum değişiyor. Bu durumda sözleşmedeki şartlar geçerli. Eğer havayolu şirketinin kendisi seferleri iptal ederse, bu durumda bilet paralarını geri ödemek zorunda. Ama havayolu seferlerini düzenli yapıyorsa, bu durumda iptallerde bilet parasını geri almak zor. Tüketiciyi Koruma Merkezleri bu durumdaki tüketicilere havayolu veya otelle tatilini daha sonraya ertelemeye çalışmasını öneriyor.