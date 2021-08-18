Korona nedeniyle suçlar azaldı ama...

BKA raporuna göre, çocuklara yönelik cinsel taciz suçu yüzde 6.8 oranında arttı. 2020’de çocuk pornografisi suçları yüzde 53 oranında artış gösterdi. Kısıtlamalar döneminde birçok mekânın kapalı olması nedeniyle sokaklarda işlenen suçlarda azaldı. Buna göre ocak-ağustos aylarında sokakta işlenen suçlar yüzde 31.4 oranında geriledi. Nisan ayında ise dükkân hırsızlığı yüzde 40, ev hırsızlığı ise yüzde 50.4 oranında düştü. Yan kesici suçları da yüzde 68.9 oranında azaldı. Ancak korona döneminde devletin verdiği yardımları illegal yöntemlerle alarak dolandırıcılık suçu işleyenler de ortaya çıktı.