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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: Alamy.com
Haber Giriş: 18.08.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Korona nedeniyle suçlar azaldı ama...

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Korona nedeniyle suçlar azaldı ama...

Federal Kriminal Dairesi (BKA) raporuna göre, Almanya’da korona salgını nedeniyle 2020’de suçlar genel olarak yüzde 2.3 oranında geriledi. Ancak çocuk pornografisi gibi bazı suçlarda patlama oldu.

BKA raporuna göre, çocuklara yönelik cinsel taciz suçu yüzde 6.8 oranında arttı. 2020’de çocuk pornografisi suçları yüzde 53 oranında artış gösterdi. Kısıtlamalar döneminde birçok mekânın kapalı olması nedeniyle sokaklarda işlenen suçlarda azaldı. Buna göre ocak-ağustos aylarında sokakta işlenen suçlar yüzde 31.4 oranında geriledi. Nisan ayında ise dükkân hırsızlığı yüzde 40, ev hırsızlığı ise yüzde 50.4 oranında düştü. Yan kesici suçları da yüzde 68.9 oranında azaldı. Ancak korona döneminde devletin verdiği yardımları illegal yöntemlerle alarak dolandırıcılık suçu işleyenler de ortaya çıktı.

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