Korona mücadelesi, hedefi belli olmayan bir maraton koşusu!

BAVYERA Eyalet Başbakanı Markus Söder, korona krizinde yıldızı en çok parlayan politikacı oldu. Anketlerde en çok sevilen politikacı sıralamasında Merkel’in hemen peşinden gelen Markus Söder, koronayla mücadeleyi, hedefi ve süresi belli olmayan maraton koşusu olarak niteledi. Söder, “Acele etmemeli ve kendi ayağına dolaşıp düşmemeli” dedi. İnsanların sağlığıyla oynanmasına karşı uyaran Söder, dikkate ve sabırlı olmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNLEM ALINMASA NE OLURDU

Korona krizi önlemlerinin hızla yumuşatılmasına karşı kararlı duruşundan geri adım atmayan Söder, dükkân ve iş yerlerinin kapatılmasının nelere mal olduğunu sorgulamak yerine, ‘bu önlemler alınmasa ne olurdu’ diye düşünmek gerektiğini belirtti. Almanya’nın alınan önlemler sonucu krizi çok iyi yönettiğini kaydeden Söder, koronayla mücadelede elde edilen bu olumlu sonucun bir çırpıda harcanmasına karşı uyardı ve “Biz ne geleceğini bilmiyoruz. İkinci bir dalga tehlikesi halen mevcut” diyerek korona tehlikesinin geçmediğine vurgu yaptı.