Korona kurallarında açılım yok

“SALGIN ortamında yaşıyoruz ve aşı bulununcaya kadar bu devam edecek. Vakalarda adım adım bir artış yaşıyoruz. Bu endişe duyulacak bir durum. Ekonominin işlemesi, okul, anaokulu ve kreşlerin açık kalması bizim için öncelikli. Geçerli korona kurallarında bir açılım olmayacak. Sosyal mesafe, temizlik ve maske gibi kuralların yanı sıra havalandırma da salgını önlemede çok etkili. Kamuda, okullarda, lokallerde havalandırma sistemleri iyileştirilmeli. Bir okulda korona vakası çıktığı zaman tüm okul değil, sadece sınıf etkilenmeli.”

Almanya test stratejisini laboratuvar testlerinin yanı sıra hızlı testlerle genişletecek. Gerekli durumlarda laboratuvar testleri yerine hızlı testler yapılacak. Federal hükümet ve eyaletler, restoran, kafe ve barlarda bulaş zincirini takip amacıyla doldurulan müşteri formlarında yanlış ad, soyad ve telefon numarası verenlere en az 50 Euro ceza kesilmesinde anlaştı. Yanlış bilginin hoşgörülür bir cürüm olmadığını belirten Başbakan Merkel, bu cezanın işletme sahibinden alınacağını söyledi.

BELLİ SAATTEN SONRA ALKOL YOK

İçki ve özel eğlenceye de sınır geliyor. Son bir hafta içinde koronavirüs vakasının 100 bin nüfus başına 35’i aşması durumunda özel mekanlarda en fazla 25, kamusal mekanlarda en fazla 50 kişinin katılmasına izin verilecek. Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50’yi geçmesi durumunda, özel eğlenceye katılım sayısı özel mekanlarda 10 kişi, kamusal mekanlarda 25 kişiyle sınırlanacak. Lokallerde koronavirüs bulaşmasını azaltmak amacıyla belirli bir saatten sonra içki servisi yapılmayacak. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, bu tedbiri, “Daha az içki, ama daha fazla maske” olarak özetledi.

Sonbahar ve kış aylarında beklenen grip dalgasıyla birlikte muayenehane ve hastanelere yük binmesini önlemek amacıyla, ateş ölçen ambulanslar devreye girecek. Riskli gruplara mevsimsel grip aşısı yapılacak. Sosyal mesafe ve maske kurallarına korona uyarı aplikasyonu ve kapalı mekanları düzenli havalandırma uygulaması eklenecek.