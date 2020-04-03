Korona krizinde Merkel’e güven ‘pik’ yaptı

ALMANYA televizyon kanalı ARD’nin yaptığı ankete göre hükümete güven çok arttı. Halkın yüzde 72’si hükümetin kriz yönetiminden memnun. Yüzde 63’ü ise ‘hükümetin çalışmasından memnunum’ dedi. Mart ayında hükümetin çalışmasından memnun olanların oranı yüzde 35, memnun olmayanların oranı ise yüzde 65 çıkmıştı. Hükümetin koronavirüsün yayılmasına karşı aldığı önlemleri doğru bulanların oranı ise yüzde 93, reddedenlerin oranı yüzde 6 olarak açıklandı.

MERKEL EN ÖNDE

Hükümete güvenin artması Merkel’i seçmenler nezdinde daha da güçlendirdi. ‘Kimden en çok memnunsunuz’ sorusunda yüzde 64 ile Başbakan Merkel en önde geliyor. Merkel’in puanının yükselmesi ‘yeniden 5’inci dönem başbakan olur mu’ tartışmalarını gündeme getirdi. Merkel’den sonra yüzde 63 Maliye Bakanı Scholz’dan, yüzde 60’ı Sağlık Bakanı Spahn’dan, yüzde 58’i Bavyera Başbakanı Söder’den, yüzde 51’i Ekonomi Bakanı Altmaier’den, yüzde 47’si ise İçişleri Bakanı Seehofer’dan memnun.