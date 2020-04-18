Korona krizi yeni iş fırsatları yarattı

ALMANYA’da özellikle gastronomi ve perakende sektörü, krizden en çok etkilenen iş alanları olurken, sistem açısından hayati önem taşıyan sektörler büyük bir telaşla eleman arayışı içinde bulunuyor. Koronavirüs pandemisi yüzünden iş yerleri geçici süreyle veya iflas nedeniyle sürekli kapandığı için kısa çalışmaya geçenler veya işsiz kalanlar için özellikle sağlık sektöründe, süpermarketlerde veya tarım alanında yeni iş fırsatları doğdu.

EK GELİR DİKKATE ALINMIYOR

Almanya’da kısa çalışma ödeneği alanlar, yani son aldıkları net aylığın yüzde 60’ı (çocuklularda ödenek oranı yüzde 67) oranında geliri olanlar, ek işte çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunabilirler. Normal şartlar altında, kısa çalışma ödeneği alanların ek işten elde ettikleri gelirleri, ödeneklerinden kesiliyor. Ancak federal hükümet, koronavirüs pandemesi nedeniyle aldığı kararla, kısa çalışma ödeneği ek gelir nedeniyle azalmayacak.

HAYATİ ÖNEMDEKİ SEKTÖRLER NELER

Bu karar 31.10.2020 tarihine kadar toplumsal sistem için hayati önem taşıyan sektörlerde çalışanlar için geçerli olacak. Bu sektörler hangileri biliyor musunuz?

Almanya’da enerji, su ve atık işleme sektörlerin yanı sıra gıda alanındaki toptan ve perakende branşı, sağlık ve bakım sektörü, ilaç tedarik branşı ve nakliye ulaşım sektörleri, basın ve medya branşı, idari birimler, okullar, çocuk ve genclik yardım birimleri ve engelliler için çalışmalar sistem açısından hayati önem taşıyan iş branşları olarak tanımlanıyor.

SÜPERMARKETLER ELEMAN ARIYOR

Örneğin gıda sektörü koronavirüs krizi nedeniyle lojistik, depo ve satış alanlarında acilen eleman arıyor. Almanya’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden ALDI Süd ve LIDL son haftalarda çok sayıda yeni eleman işe aldı bile. REWE adlı süpermarket zinciri özellikle harçlığını artırmak isteyen üniversite öğrencileri yardımcı eleman statüsünde işe almak için kolları sıvadı. Bu amaçla REWE yöneticileri, özellikle gastronomi, turizm veya tekstil sektörlerinde kısa çalışma dönemine geçen şirketlerle eleman transferi için görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

SEZONLUK İŞÇİLERE BÜYÜK İHTİYAÇ VAR

Almanya’da her yıl yaz döneminde, başta Polonya, Romanya ve Bulgaristan olmak üzere komşu ülkelerden gelen sezonluk işçilere özel izin ve uçakla gelme şartıyla, ülkeye giriş izni verilse de, tarım alanında sezonluk işçi ihtiyacının tümüyle karşılandığı söylenemez. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Tarım Bakanı Ursula Heinen-Esser, “Tarım sektöründe çalışmak üzere gönüllü işçi ihtiyacımız hâlâ var. Koronovirüs krizine rağmen bölgesel tarım ürünlerinin mutfaklarımıza girmesine destek vermek isteyen herkese kapımız açık” diyerek, kısa çalışmaya geçenlere ve gönüllü çalışmak isteyenlere tarım işlerinde çalışmaya davet etti. Tarım alanında sezonluk işçi olarak görev almak isteyenler, internette tarım odalarına, Alman Çiftçiler Birliği’ne (Bauernverband) veya Alman Tarım ve Orman İşleri İşverenler Birliği’ne ait web sitelerinde yer alan eleman ilanlarından kendilerine uygun iş bulabilirler. Hastanelerde zaten, pandemi öncesi de kronik bir şekilde eleman açığı herkes tarafından biliniyor. Eskiden doktor veya bakıcı olarak çalışanlar, korono krizi nedeniyle hastanelerde had safhaya çıkan eleman açığını fırsat olarak değerlendirip, bu sektörde tekrar istihdam imkânı bulabilirler.

KRİZ DOLANDIRICILARINA DİKKAT!

Koronovirüsü salgını nedeniyle hepimiz zor günler yaşarken, bunu fırsat bilen dolandırıcılar iş başında olduklarını söyleyebiliriz. Alman Emeklilik Sigortası’ndan (DRV) edinilen bilgiye göre, son günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından telefon yoluyla sigortalılardan kişisel bilgi alma ve para dolandırma olaylarının arttığı uyarısında bulundu. Sigorta yetkilileri, insanların zaten kriz döneminde çok tedirgin olduğunu belirterek, dolandırıcılar herkesin hassasiyet ve tedirginliğinin arttığı bu dönemde hareket geçtiklerine işaret ediyorlar. DRV yetkilileri, “Her ne olursa olsun, Alman Emeklilik Sigortası’ndan hiç kimse, sigortalılara telefon yoluyla herhangi bir banka hesabına para havale etmelerini veya doğum tarihi, sigorta sicil numarası gibi kişiye ait şahsi bilgileri verme talebinde bulunmuyor” diye uyarıda bulundular.

TALEPLER YAZILI İLETİLİYOR

Herhangi bir emeklilik işlemi için ek bilgi gerektiği takdirde, bunun yazılı yoldan talep edildiğine işaret eden yetkililer, dolandırıcıların hatta “Bilgi vermezseniz, eksik primleri ödemezseniz emekli aylığınız kesilir veya aylığınıza el konulur” şeklinde tehditte bulunduklarını belirterek, “Bu durumda yapılması gereken, bu kişilerin yüzüne telefonu kapatmaktır” dediler. Dolandırıcıların, emeklilerin banka bilgilerine ulaşmak için, “Size geçen ay eksik ödeme yaptık. Aradaki farkı bu ay size havale edeceğiz” bahanesi uydurduklarını vurgulayan yetkililer, böyle bir durumda DRV’nin emeklilerden yazılı bilgi talebinde bulunduklarını hatırlattılar. DRV yetkililerinin, sadece istisnai durumlarda, telefon numarasını bildiren emeklileri aradıkları ve yürüyen bir işlem için temasa geçtikleri kaydedildi. Bazı dolandırıcıların, sadece telefonla değil mektup yoluyla veya ev adresini tespit ettikleri emeklilerin evine bizzat uğrayarak kirli emellerinin peşine düşüyorlar.

HÜRDANIŞ’IN UYARISI: Siz siz olun, şüphe duyduğunuz durumlarda, telefonunuz ekranında gördüğünü numarayı lütfen geri aramayın. Çünkü bu numara çoğu kez gerçek gibi görünse de teknik yoldan taklit edilen çakma bir numara olduğunu unutmayınız. Emin olmak için DRV’nın 0800 1000 4800 numaralı ücretsiz danışma telefonunu arayıp, karşılaştığınız durumu izah edip bilgi alabilirsiniz.