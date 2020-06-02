Korona krizi toplumu mülteci krizinden daha derin bölebilir

ALMANYA’da gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) başbakan adayları arasında görülen Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, korona krizinin toplumsal bölünme ve kutuplaşmayı körükleyeceği uyarısında bulundu. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Laschet şöyle dedi: “Benim en büyük endişelerimden biri bu. Fikir alışverişinde bulunduğum doktor, doğabilimci, sosyal bilimci ve ekonomi uzmanları toplumun kutuplaşması ve bölünmesine karşı önceden uyardılar. Bana bu konuda mektup ve mail yağıyor. Siyasi hayatım boyunca hiç bu kadar çok mektup ve mail almamıştım.”

KÜFÜR DE VAR TEŞEKKÜR DE

Laschet, gelen mektuplarda ne yazıyor sorusuna ise şu cevabı verdi: “Bazıları, ‘sizler bizi ölüme gönderiyorsunuz’ diyor. Bazıları, ‘nedir bu tedbirler, sizler bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyorsunuz’ diye yazıyor. Bazıları kriz yönetimi için teşekkür anlamında çiçek yollarken bazıları ise küfür gönderiyor. Bu kutuplaşma daha da artabilir, eğer ekonomik durum kötüleşirse. Almanya’da şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Bir yanda düzenli geliri olan insanlar, diğer tarafta işsiz duruma düşmüş olanlar veya geliri olmayanlar. Bu çok yönlü kriz toplumu mülteci krizinden çok daha farklı bir kutuplaşmaya götürür. Biz politikacıların söylemlerine çok dikkat etmesi gerekir, bu grupları soğukkanlı ve akıllıca bir arada tutabilmek için.”