Korona krizi Söder’e yaradı: ‘Başbakan’lık anketlerinde ilk sırada

ANKETE katılanların yüzde 27’si Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in başbakan aday olmasını istedi. 53 yaşındaki Söder’in koronavirüs krizi sırasında gösterdiği başarılı performansın sonuçta etkili olduğu sanılıyor. Kriz öncesi yapılan anketlerde Söder ikinci sırada yer alıyordu.

MERZ YÜZDE 12

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) genel başkanlığı ve başbakan adayı olduğunu açıklayan 64 yaşındaki Friedrich Merz ise aynı ankette yüzde 12 oranında destek alabildi. Adaylığını açıklayan CDU Genel Başkan Yardımcısı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet yüzde 8, bir diğer aday Norbert Röttgen ise yüzde üç destek buldu. CDU genel başkanlığı adaylığından vazgeçen ve Laschet’i desteklediğini duyuran Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın başbakan olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 7. Ankete katılanların yüzde 43’ü ise bu konu hakkında fikir beyan etmek istemedi. Kovid-19 salgını krizi öncesi yapılan son ankette Merz yüzde 18 ile ilk sırada yer alıyordu. Söder’in yüzde 12 destek almıştı. Röttgen yüzde 11 ve Laschet de yüzde 9 destek bulmuştu. Spahn’ın aldığı destek ise yüzde 7’ydi.