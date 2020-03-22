Korona krizi büyük ortaklara yaradı!

RTL ve ntv kanalının yaptığı ankete göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) oylarını iki puan artırdı ve yüzde 32’ye çıkardı. Aşırı sağ AfD ise iki puan kaybederek yüzde 10’un altına düştü ve oyları yüzde 9’a indi. Yeşiller de iki puan kaybetti ve oyları yüzde 20. Sol Parti bir puan kaybederken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat parti (FDP) oylarını bir puan artırdı. SPD yüzde 15’e, FDP yüzde 7’ye yükseldi.

ÜÇ POLİTİKACI ÖNDE

Korona krizinde Hristiyan Birlik’te üç politikacı öne çıktı. Başbakan Angela Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder. CSU lideri Markus Söder’in koronavirüste kararlı çıkışları partisinin oylarını yüzde 42’nin üzerine çıkardı. CSU’nun oy artışı yüzde 2.2 oldu.