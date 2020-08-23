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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 23.08.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Korona kime kazandırdı, kime kaybettirdi

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Korona kime kazandırdı, kime kaybettirdi
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Korona krizinde halkın en çok güvenini kazanan üç politikacı oldu: Başbakan Angela Merkel, Bavyera Başbakanı Markus Söder ve Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn.

RTL/ntv televizyonlarının yaptığı ankete göre seçmen nezdinde puanını en çok Bavyera Başbakanı Söder atırdı. Salgın başlamadan önce ocak ayında yapılan anketlere kıyasla Söder 17, Spahn 13, Merkel 12 puan kazandı. Merkel halkın en çok güvendiği politikacı sıralamasında 71 puanla birinci, Söder 59 puanla ikinci, Maliye Bakanı Olaf Scholz 51 puanla üçüncü, Sağlık Bakanı Spahn 50 puanla dördüncü sırada. Maliye Bakanı Scholz 5 puan kazandı. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck 5’inci sıraya gerilerken, korona krizinin en çok kaybedeni ise FDP Lideri Christian Lindner (-10 puan) oldu. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ve CDU Genel Başkan Adayı Friedrich Merz ise 6’şar puan kaybetti.

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