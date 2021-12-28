Korona karşıtları rahat durmuyor

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KORONA vaka sayılarının yüksek olduğu Saksonya eyaletinde binlerce kişi tatil sonrası yine sokaklardaydı. Bautzen kentinde izinsiz gösteriyi engellemek isteyen polise şişe ve maytap fırlatıldı. Gösterilerde birçok polisin yaralandığı belirtildi. Ayrıca polis ve kamu araçlarına da zarar verildi. Polis, 195 kişiyi gözaltına aldı ve 23’ü hakkında gösteri yasasına muhalefet, kolluk güçlerine mukavemet ve kamu malına zarar verme suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 183 kişiye de para cezası kesildi.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Dresden kentinde de polisin engellemesini delmeye çalışan göstericiler polisle çatıştı. Polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Leipzig’de de 300’e yakın kişi izinsiz olarak spontane toplanarak gösteri yaptı. Toplu taşıma araçlarının gecesine izin vermeyen göstericilere polis müdahale etti. Korona vaka sayılarının yüksek olmasından dolayı gösterilerde en fazla 10 kişinin toplanmasına izin veriliyor. Ancak korona karşıtları birçok yerde spontane etkinlikleriyle izinsiz gösteri düzenliyor. Pazartesi gününden itibaren korona yasaklarının başladığı Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde de farklı bölgelerde yapılan gösterilere yaklaşık 15 bin kişi katıldı. En büyük gösteri 6 bin 500 kişinin katılımıyla Rostock’ta gerçekleşti.

VAKA SAYISI 7 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Almanya’da toplam korona vaka sayısı 7 milyonu aştı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saatte 21 bin 080 yeni korona vakası görüldü ve toplam sayı 7 milyon 26 bin 369’a yükseldi. Bir gün içinde 372 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı da 110 bin 805 oldu. Yüz bin nüfusa göre yeni korona vaka sayısındaki artışı belirleyen insidans değeri ise 215.6’ya düştü.