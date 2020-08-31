Korona kampına anayasa mahkemesi engeli

ANAYASA Mahkemesi, Berlin Brandenburg Eyalet Yüksek İdari Mahkemesi’nin yasak kararının yerinde olduğuna karar verdi. Yüksek mahkeme kararı pazar akşamı aldı. Cumartesi günü Berlin’de mahkeme kararıyla korona önlemlerini protesto etmek için izin alan ‘Querdenken 711’ adlı grup, bu kez 30 Ağustos ile 14 Eylül tarihleri arasında Federal Başbakanlık ve Federal Meclis Binası yakınlarında protesto kampı kurmak için bildirimde bulundu. Polis kampı yasakladı. Berlin İdari Mahkemesi yasak kararını kaldırarak kampa izin verdi. Karara itiraz için Berlin Brandneburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne başvuruldu.

ACİL KARAR İSTEDİLER

Yüksek İdari Mahkemesi, korona önlemlerin ihlal edileceğini ve asgari koruma önlemlerinin alınamayacağını gerekçe göstererek iptal etti. Bu kez göstericiler Yüksek İdari Mahkeme’nin kararını iptal etmek için Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak acil karar çıkarmak istedi. Karlsruhe’deki Anayasa Mahkemesi yargıçları acil toplanarak konuyla ilgili karar verdi. Pazar akşamı verilen kararda Berlin Brandenburg Eyalet Yüksek İdari Mahkemesi’nin kararını yerinde buldu. Böylece Berlin polisinin kampı yasaklama kararı en üst mahkemece onaylandı.