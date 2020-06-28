Korona kamp turizmini canlandırdı: Rezervasyonlar yüzde yüz arttı

KORONA krizi tatil alışkanlıklarını da değiştiriyor. Almanya’da bazı eyaletlerde okulların tatile girmesi sonucu Kuzey ve Baltık Denizi sahilleri dolup taştı. Ancak korona krizi en çok kamp turizmine ve karavan kiralayan şirketlere yaradı. Karavan kiralayan şirketler talebe cevap vermeye yetişemiyor. Karavan kiralayanların çoğu ilk kez karavan kiraladığını ve karavanla tatil keyfini denemek istediğini söylüyor.

Almanya’daki kamp yeri işletmecileri geçen yıla kıyasla rezervasyonlarda yüzde yüz artış olduğunu belirtti. Ancak kamp yeri işletmecileri karavanla tatili bazı insanların ucuz zannettiğini söyledi. Bir karavanın geceliği yüksek sezonda 140-160 Euro arasında değişiyor. Buna benzin ve kamp yeri ücreti ekleniyor.