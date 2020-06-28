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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 28.06.2020 - 12:24,Son Güncelleme:

Korona kamp turizmini canlandırdı: Rezervasyonlar yüzde yüz arttı

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Korona kamp turizmini canlandırdı: Rezervasyonlar yüzde yüz arttı
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Korona krizi paket tur yerine karavanla kamp turizmine yaradı. Karavan kiraları ve kamp yerlerinde rezervasyonlarda patlama yaşanıyor. Ancak karavan kirası cep yakıyor.

KORONA krizi tatil alışkanlıklarını da değiştiriyor. Almanya’da bazı eyaletlerde okulların tatile girmesi sonucu Kuzey ve Baltık Denizi sahilleri dolup taştı. Ancak korona krizi en çok kamp turizmine ve karavan kiralayan şirketlere yaradı. Karavan kiralayan şirketler talebe cevap vermeye yetişemiyor. Karavan kiralayanların çoğu ilk kez karavan kiraladığını ve karavanla tatil keyfini denemek istediğini söylüyor.

Korona kamp turizmini canlandırdı: Rezervasyonlar yüzde yüz arttı

Almanya’daki kamp yeri işletmecileri geçen yıla kıyasla rezervasyonlarda yüzde yüz artış olduğunu belirtti. Ancak kamp yeri işletmecileri karavanla tatili bazı insanların ucuz zannettiğini söyledi. Bir karavanın geceliği yüksek sezonda 140-160 Euro arasında değişiyor. Buna benzin ve kamp yeri ücreti ekleniyor.

Korona kamp turizmini canlandırdı: Rezervasyonlar yüzde yüz arttı

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