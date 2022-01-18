Korona istatistiklerindeki her ölümün nedeni korona değilmiş!

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BILD gazetesi tek tek eyalet sağlık bakanlıklarının verilerini araştırdı. Hemen hemen her eyalette gerçek ölüm sebebi başka olduğu halde korona tespit edildiği için istatistiklere ölüm nedeni olarak koronavirüsü gösterilenlerin sayısı ortaya çıkarıldı. En dikkat çekici veri ise Saksona-Anhalt eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Buna göre bu eyalette 1 Aralık 2021’ten itibaren 1455 kişinin koronadan öldüğü istatistiklerde yer aldı.

YÜZDE 6’SININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Ancak bunun sadece yüzde 64’ü yani 935’nin doğrudan koronavirüse bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaklaşık yüzde 29’unun ise ölüm nedeninin korona olmadığı açıklandı. Yüzde 6’sının ölüm nedeni ise tam olarak bilinmiyor. Hastaların korona nedeniyle hastaneye kaldırıldığı veya ağır hastalık nedeniyle kaldırıldığı hastanede korona testinin pozitif çıkması nedeniyle ölüm nedeninin otomatik olarak korona istatistiklerinde yer aldığı kaydedildi.

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GERÇEK ÖLÜMLE İLGİLİ VERİ AÇIKLANMADI

Diğer eyaletlerde de benzer veriler ortaya çıktı. Bavyera’da aynı tarihlerde istatistiklere geçen 1832 ölüm olayının sadece yüzde 84’ü koronavirüsten yaşamını yitirdi. Hessen’de ise bu oran yüzde 74, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yüzde 75 ve Asabı Saksonya eyaletinde yüzde 78 olarak bildirildi. Robert Koch Enstitüsü, istatistiklere göre şu ana kadar hayatını kaybeden 115 binden fazla kişinin gerçek ölüm nedeniyle ilgili bir veri açıklamadı. Ancak enstitü Bild gazetesine hastaların büyük çoğunluğunun koronadan öldüğünü belirtti.