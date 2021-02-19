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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 19.02.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Korona hastalık sigortası açığını büyüttü

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Korona hastalık sigortası açığını büyüttü
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Almanya’da korona salgınının ekonomiye ve sosyal sisteme olan negatif etkisi giderek büyüyor. Salgın nedeniyle artan masrafların, hastalık sigortalarının açığını 2003’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkardığı anlaşıldı.

HASTALIK sigortaları geçen yıl 2.4 milyar euro açık verdi. 2003’teki bütçe açığı 3.4 milyar euro olan hastalık kasalarının son 12 yılda devlet desteği alarak açığını kapattığı belirtildi. Salgınla birlikte en çok yerel düzeyde hizmet veren hastalık sigortalarının açığı büyüdü. Ancak, salgının yanı sıra Federal Sağlık Bakanlığı’nın son yıllardaki bazı reformlarının da açığın büyümesinde rol oynadığı belirtildi.

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