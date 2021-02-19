Korona hastalık sigortası açığını büyüttü

HASTALIK sigortaları geçen yıl 2.4 milyar euro açık verdi. 2003’teki bütçe açığı 3.4 milyar euro olan hastalık kasalarının son 12 yılda devlet desteği alarak açığını kapattığı belirtildi. Salgınla birlikte en çok yerel düzeyde hizmet veren hastalık sigortalarının açığı büyüdü. Ancak, salgının yanı sıra Federal Sağlık Bakanlığı’nın son yıllardaki bazı reformlarının da açığın büyümesinde rol oynadığı belirtildi.