Korona gösterilerinde tehlikeli radikalleşme

ALMANYA İçişleri Bakanlığı’na ait antetli bir belgede korona önlemlerinin ‘küresel yanlış alarm’ olarak nitelendirilmesi kaygıları daha da artırdı. Siyasi parti yetkilileri peş peşe açıklamalarla yeni gelişmelere karşı uyardı. SPD Eş Başkanı Saskia Esken, gösterilerin radikalleşmesini sert eleştirdi. Funke Medya Grubu gazetelerine konuşan Esken, “Pandemiyi inkâr edenler ve koruma önlemlerine karşı çağrı yapanlar, insanların endişelerini saygısızca kullanıyor. Toplumu istikrarsızlaştırıyor ve bölüyor” dedi. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak ise, “Radikallerin korona krizini demokrasi düşmanı platform olarak kötüye kullanmalarına izin vermeyiz. Komplo teorileri ve yalan haberlerle vatandaşların endişelerini kışkırtanların üzerine kararlıca gideceğiz” dedi. Yeşiller Grup Başkan Yardımcısı Konstantin von Notz, Die Welt gazetesine önlemleri sorgulamanın meşru bir hak olduğunu söyledi. Notz, “Ancak gösterilerde sistemi temel olarak sorgulayanlar ve siyasetçileri George Soros ve Bill Gates’in kuklaları olarak niteleyenler bu gösterileri yapıyor” dedi. FDP Lideri Christian Lindner de kendi partisinden kısa bir süre aşırı sağın oylarıyla Thüringen Eyalet Başbakanı seçilen Thomas Kemmerich’in hafta sonu gösterilerine katılmasını eleştirdi. Lindner, “Demokratik hak ve özgürlükleri savunanlar açılım stratejisi için karanlık ve şüpheli çevrelerle yürümez ve koruma önlemlerini ihmal etmez” dedi. FDP, komplo teorisi yanlılarıyla yürüyen Kemmerich’in partiden istifasını istedi. Spiegel dergisi ise korona önlemlerini ‘küresel yanlış alarm’ diye niteleyen İçişleri Bakanlığı yetkilisinin görevden alındığını yazdı.