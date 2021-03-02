Korona gerilimi tırmanıyor: ‘Merkel koordinasyonda başarısız’

ALMANYA’da koronavirüsle mücadele yüzünden koalisyon hükümetini oluşturan Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında suçlamalar da artmaya başladı. 2013 yılından beri aralıksız olarak CDU/CSU ile ortaklık eden SPD’nin Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans, Başbakan Angela Merkel ile CDU’lu bazı bakanlara ateş püskürdü. Walte-Borjans, “Bizim hükümetin başı (Angela Merkel) bu krizin koordinasyonunda gereken başarıyı gösteremedi” dedi. SPD’li politikacı özellikle Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’i de sorumluluklarını tam olarak yerine getirememekle suçladı. Almanya’da iktidarın büyük kanadı CDU/CSU’lu bazı politikacılar, SPD Eş Başkanı’nın bu çıkışını seçim kampanyasının ayak sesleri olarak nitelediler.

KISITLAMALA GEVŞETİLMELİ

Alman işverenler ülke genelinde geçen yıl kasım ayından beri uygulanan katı kısıtlamalar nedeniyle onbinlerce küçük ve orta ölçekli işletmelerin ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çektiler. Birçok işyerinin kapanmasının engellenmesi için kısıtlamaların gevşetilip, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve hizmet veren işyerlerinin yeniden açılmasına izin verilmesi talebini yinelediler.

YENİ STRATEJİ KAÇINILMAZ

Alman işverenler, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’le hafta başında yaptıkları toplantıda bu yöndeki taleplerinin dikkate alınmasını istediler. Bakan Altmaier, işyerlerinin açılması için yeni bir strateji geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Başbakan Angela Merkel, kısıtlamaların ancak 7 gün içninde 100 bin kişi başına düşen vaka sayısının 35’i geçmemesi durumunda gevşetilmesinde ısrar ederken, Altmaier vaka sayısının 50’nin üzerinde olsa da işyerlerinin açılmasına izin verilmesinden yana olduğunu açıkladı.

AÇILIM BEKLENTİSİ SINIRLI

Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının bugün dijital ortamda yapacakları ‘korona krizi görüşmelerinde’, başta gastronomi olmak üzere çeşitli alanlarda hizmet veren işyerlerinin açılmasına izin çıkmasının beklenmediği görüşü ağırlık kazandı. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Mümkün olduğu kadar özgürlüğü geri vermek istiyoruz” derken, CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, “Dikkatli davranılması” uyarısında bulundu.

‘KADEMELİ AÇILSIN’

SPD’li Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer de yeni bir strateji geliştirilerek işyerlerinin kademeli olarak açılmasına izin verilmesinden yana olduğunu açıkladı. CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier ile Yeşiller’li Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann da gereken önlemlerin alınması koşuluyla kısıtlamaların gevşetilmesine sıcak baktıklarını açıkladılar.