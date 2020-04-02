Korona fırsatçıları zam üstüne zam yapıyor

ÜLKENİN en büyük süpermarket zincirlerinden birinde faturalarının karşılaştırmaları sosyal medyada gündem oldu. Süpermarketin, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan serbest dolaşımın kısıtlanması sürecinde ürünlerine zam yapması dikkati çekti. Süpermarketler Zincirinin Sözcüsü Hanne Poppe, yaptığı açıklamada sadece promosyonlu ürünlerde toplu satın almaları caydırmak için bu kararı aldıklarını ifade etti. Ancak promosyonlu ürün olarak kabul edilen bir cipsin fiyatı 1.79 Euro’dan 2.20 Euro’ya çıkarken, zorunlu besinler olarak kabul edilen sütün fiyatının 0.80 Euro’dan 1.10 Euro’ya, unun fiyatının 0.35 Euro’dan 0.70 Euro’ya, şekerin fiyatının ise 1.20 Euro’dan 1.80 Euro’ya çıkması dikkati çekti.

RAFLAR BOŞ KALDI

Belçika’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler market raflarının boşalmasına neden oldu. Belçikalılar salgın nedeniyle marketlere akın edince pek çok markette rafların boş kaldığı görülürken, birçok kentte market rafları 1 haftadan uzun süredir boş duruyor. Market yetkilisi, yaptığı açıklamada, “Bazı mağazalarda raflardaki ürünlerin eksik olma nedeni çalışanların henüz yeniden stoklamaya devam etmek için zamanlarının olmaması” ifadesini kullandı.

Belçika’da pirinç, makarna, un ve tuvalet kâğıdı en fazla aranan ürünler oldu. Marketler ellerinde bulunan ürünlerin fiyatlarını camlara asarken, aradığı ürün olmayan vatandaşlar ise sıradan çıkıyor. Market yetkilisi, bu kararın marketlerde tuvalet kâğıdı için çıkan kavgalar yüzünden alındığını açıkladı.