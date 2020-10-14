Korona eve kapatınca...

ALMANYA’da normal hayat akışını derinden etkileyen koronavirüs nedeniyle tatiller iptal edildi, konser, tiyatro ve sinema gibi kültürel etkinliklere katılmaktan uzak duruldu. Almanlar bunun yerine evde zaman geçirdiler. Uzmanlara göre, Alman çiftler bu dönemde zamanlarını birbirlerine yakınlaşarak geçirdi. Bu nedenle uzmanlar, Almanya’da yıl sonunda ve gelecek yılın ilk aylarında bebek doğumlarında patlama bekliyor. Kadın Hastalıkları Tabipleri Birliği Başkanı Christian Albring, yılda 770 bin ile 800 bin arasında çocuk dünyaya geldiği bilgisini verirken, bu rakamın korona nedeniyle artacağına işaret etti. Birlik Başkanı Albring “Çocuk yapmak isteyen veya düşünenler korona döneminde daha fazla zaman buldular” dedi. Albring’e göre korona döneminde ebeveynleri çocuk yapmaktan alıkoyan tek neden ise gelecek endişesi.

BEBEK ARABASI SİPARİŞİ ARTTI

Son dönemlerde bebek arabası ısmarlayanların sayısında artış olması da doğumların artmasına bir işaret olarak yorumlandı. Eylül ayında normalden daha fazla bebek arabasının internet üzerinden ısmarlandığını belirten bir oyuncak firması sözcüsü “Bu durumda ya insanlar internet alışverişine yöneldi ya da bebek doğumlarında artış olacak” dedi. Ebeler Birliği ise kendilerine gelen başvurularda bir artışın olmadığını ve bebek doğumlarında bir patlama beklenmediğini açıkladı. Birliğe göre bebek doğumlarında bir azalma ise söz konusu olmayacak. Alman Fizyoterapist ve Yazar Wolfgang Krüger de bebek patlaması beklendiğini belirtirken “Korona döneminde çok fazla cinsel ilişkiye girildiği açık. İnsanlar cinsel ilişki yorgunu. Bebek doğumunda patlama bekleniyor. Eğer çok bebek dünyaya gelmezse insanlar cinsel ilişki sırasında iyi korundular demektir” dedi.