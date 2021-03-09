Korona ev hırsızlarını işsiz bıraktı

SON 41 yılın en düşük suç oranına rastlandığını belirten eyalet içişleri bakanı, aynı zamanda aydınlatılan olay sayısının da arttığını belirtti. Ev ve iş yeri hırsızlığında hissedilir derecede azalma olduğuna dikkat çeken Herrmann, “İş yeri soygunlarının yüzde 8.5, ev hırsızlığın da yüzde 4 dolayında azaldığını, hırsızlık ve soygun azalmalarında korona salgının etkisi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

SİBER SUÇLAR ARTTI

Eyaletler arasında Bavyera’nın güvenlik açısından en ön sırada olduğunu vurgulayan Bakan, sadece siber suçlarda artış olduğunu kaydetti. İstatistik rakamlarına göre Bavyera genelinde internet üzerinden işlenen suçların yüzde 20 artış gösterdiği, bunun baş nedenin de pandemi olduğu vurgulandı. Bakan, “Çünkü insanlar artık işlerini yoğun olarak dijital ortamda yapıyor, çalışmalar da internet üzerinden yürüyor” dedi.

CİNSEL SUÇLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Gelecek yıllarda emniyet güçleri için en büyük zorlamanın siber suçlarla mücadele olacağını kaydeden Herrmann, siber saldırılara yerinde müdahale edebilmek için Almanya’da ilk olarak yüksek bilişim teknolojileriyle donatılmış gezici bir araştırma laboratuvarı devreye sokacaklarını belirtti. Şiddet olaylarında ise az da olsa azalma olduğunu belirten Bakan, ev içi şiddetin de önceki yılla aynı oranda kaldığını söyledi. Diğer yandan cinsel suçların yüzde 24’e varan oranla büyük artış gösterdiğine dikkat çekildi. Burada da internet ortamındaki yoğunluğun etkili olduğu vurgulandı.