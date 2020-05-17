Korona en çok dar gelirlileri vurdu  

BILD am Sonntag gazetesine konuşan Fratzscher “Kısa süreli mesai uygulaması en çok düşük gelirli çalışanlara uygulandı. Yuvaların kapanması en çok fakir aileleri zor durumda bıraktı. İş piyasasında zorluk çeken meslek sahipleri krizden önemli derecede mağdur oldu. Hükümet şirketleri kurtarmanın yanı sıra toplumun bu grubunu da dikkate alacak kararlar vermeli. Biz sadece şirketlere verilecek desteği değil, ailelere de verilecek desteği konuşmalıyız” dedi. Koronavirüs nedeniyle 381 bin kişi işsiz kalırken 10 milyonu aşkın çalışan için de kısa süreli mesai uygulaması başlatıldı. Çalışanların geliri düştü. İŞSİZLERİ İŞ BULMASI ZORA GİRDİ

Kriz nedeniyle işsiz olanların iş bulma olanağının kısıtlandığına dikkat çeken Fedeal Çalışma Başkanı Detlef Scheele “Kim ki şu anda işsiz, muhtemelen işsiz kalacak. An itibariyle çalışma hayatı çok kısıtlı. Yeni iş yeri yaratma olanakları yok gibi” dedi. Meyve ve sebze gibi gıdaların fiyatlarının artması da dar gelirlileri olumsuz etkiledi. Hasat toplamanın maliyetlerinin artması nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarının yaz boyunca artması bekleniyor. Uzmanlara göre dar gelirli ailelerin çocukları da krizden olumsuz etkilendi. Buna göre dar gelirli ailelerin çocukları evlerinde bilgisayar ve yazıcı gibi araç gereçlerin bulunmaması nedeniyle kriz döneminde ödevlerini yapamadı, derslerini çalışamadı. Arkadaşlarına göre derslerde geride kaldılar.