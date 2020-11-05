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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 05.11.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Korona en çok çalışanların gelirini düşürdü

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Korona en çok çalışanların gelirini düşürdü
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Almanya’da Federal Merkez Bankası’nın yaptığı bir araştırmaya göre salgın nedeniyle nüfusun yüzde 40’ı ciddi gelir kaybına uğradı. En çok gelir kaybına uğrayan kesim yüzde 46 ile çalışanlar olarak açıklanırken işsizlik parası ve sosyal yardım alanlarla emekliler salgında maddi kaybı en az olan kesimler oldu.

EMEKLİ ve işsizlik parası alanlar arasında maddi kayba uğrayanların oranı yüzde 28. Kısa süreli mesai uygulamasıyla milyonlarca kişi maaş kaybı yaşadı. Federal Merkez Bankası yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre halkın büyük bölümü maddi kayba uğrayacağını salgının ilk döneminden itibaren tahmin etti. Araştırmaya göre halkın yüzde 40’ı aylık maddi kayıplarını ortalama 500 euro olarak hesapladı. Yüzde 8’i ise maaşında bir değişiklik olamayacağını düşündü.

DÜŞÜK GELİRLİLERİN KAYBI BÜYÜK
Araştırmada özelikle sözleşmeli olanlar ile emekliler ise salgın döneminde daha fazla gelir beklentisine girdi. Maaşının artacağının düşünenlerin ortalama aylık artışı beklentisi ise 290 euro olarak belirtildi. Araştırmanın sonucuna göre özellikle düşük gelirli çalışanların kaybı yüksek oldu. Araştırmaya göre federal ve eyalet hükümetlerinin özel teşebbüslere yaptıkları korona hibeleri, yardımları ve kredi desteklerinin piyasayı olumsuz etkilemekten kurtardı.

 

 

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