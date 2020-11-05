Korona en çok çalışanların gelirini düşürdü

EMEKLİ ve işsizlik parası alanlar arasında maddi kayba uğrayanların oranı yüzde 28. Kısa süreli mesai uygulamasıyla milyonlarca kişi maaş kaybı yaşadı. Federal Merkez Bankası yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre halkın büyük bölümü maddi kayba uğrayacağını salgının ilk döneminden itibaren tahmin etti. Araştırmaya göre halkın yüzde 40’ı aylık maddi kayıplarını ortalama 500 euro olarak hesapladı. Yüzde 8’i ise maaşında bir değişiklik olamayacağını düşündü.



DÜŞÜK GELİRLİLERİN KAYBI BÜYÜK

Araştırmada özelikle sözleşmeli olanlar ile emekliler ise salgın döneminde daha fazla gelir beklentisine girdi. Maaşının artacağının düşünenlerin ortalama aylık artışı beklentisi ise 290 euro olarak belirtildi. Araştırmanın sonucuna göre özellikle düşük gelirli çalışanların kaybı yüksek oldu. Araştırmaya göre federal ve eyalet hükümetlerinin özel teşebbüslere yaptıkları korona hibeleri, yardımları ve kredi desteklerinin piyasayı olumsuz etkilemekten kurtardı.