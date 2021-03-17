Korona dolandırıcısına 4.5 yıl hapis cezası

MÜNİH Mahkemesi’nde görülen davada 31 yaşındaki Yıldız’ın farklı eyaletlerde sahte belgeler düzenleyerek 91 kez yardım başvurusu yaptığı tespit edildi. Evinde yapılan aramalarda sahte kimlik ve pasaportlar bulunduğu belirtilen Yıldız’ın çoğu gastronomi dalında olmak üzere çeşitli iş yerleri adına 2.5 milyon euro tutarında yardım dilekçesi verdiği, dilekçelerden üçünün onay görerek 68 bin euronun banka hesabına yatırıldığı belirlendi. Sanığın son duruşmaya üzerinde ‘Temel haklar yok’ yazılı maskeyle çıkması ise dikkati çekti.

Aynı banka numarasının başka eyaletlerde de kullanıldığının farkına varan Münih Maliye Dairesi, kuşkulanarak soruşturma başlatmış, takip altına alınan Tayfun Yıldız, geçen mayıs ayında yapılan baskın sonucu yakalanarak mahkeme önüne çıkarılmıştı. Banka hesabına havale edilen paraların bir kısmıyla ‘Bitcoin’ aldığı belirlenen Yıldız’ın, kripto paraları ikâmet adreslerinden biri olan Londra’ya gönderdiği belirlenmişti.