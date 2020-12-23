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Avrupa
İHA - Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 23.12.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Korona doktor ve kiliseyi karşı karşıya getirdi

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Korona doktor ve kiliseyi karşı karşıya getirdi
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Almanya Federal Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, yüksek seviyelerde seyreden Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle hükümetten Noel ayinlerinin yasaklanmasını isterken; kiliseler, Noel ayinlerinin yasaklanmasına ilişkin teklife karşı çıktı.

FEDERAL Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, Noel ayinlerini iptal edilmesi taleplerinin virüsün, özellikle kilise ayinleri sırasında ne kadar kolay bulaşabileceğini bildiğimiz için, yüksek enfeksiyon sayısı göz önüne alındığında temas kısıtlaması için ayinlerin iptal edilmesini istediklerini söyledi. Aachen Kilisesi Piskoposu Helmut Dieser ise Noel’in, Hıristiyanlar için ‘yönelim, teselli ve manevi refah kaynağı’ olduğunu belirterek, süpermarkette alışveriş yapmanın, kilisede ayine katılmaktan daha yüksek seviyede risk teşkil ettiğini savundu.

‘AYİNLERDE KURALLARA UYULDU’
Almanya Evanjelist Kilisesi (EKD) Konsey Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da, Noel ayinlerinin ülke çapında iptal edilmesine karşı çıkarak, “Kiliseler hiçbir risk oluşmamasına özen gösteriyor. Bu zamana kadar düzenlenen ayinlerde koruma kriterlerine uyuldu. Noel ayinleri de aynı kurallara uyularak yapılabilir” açıklamasında bulundu.

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