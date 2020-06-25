Korona bölgesi polis kordonu altında

BIELEFELD Emniyet Müdürlüğü, karantinanın denetimi, sağlık testleri ve güvenlikte yardımcı olmak için her biri en az 80 polisten oluşan üç birlik takviye polis gücünü bölgeye gönderdi gönderdi. Gütersloh’ta yapılan testlerde korona vaka sayısı ise 2 bin 54’e yükseldi. Böylece bölgede son 7 gün içinde 100 bin nüfus başına korona vaka sayısı 270.2’ye ulaştı. Almanya içinde riskli korona bölgesinden gelenlere birçok eyalet seyahat yasağı kararı aldı. Bavyera’nın ‘eyalette geceleme yasağı’ kararı bugün yürürlüğe giriyor. Yasal düzenlemeye göre riskli ilçe, bölge veya eyaletten gelenlerin, orada kaydı bulunanların Bavyera’da konaklaması yasak. Sadece korona testi negatif çıktığına dair raporu olanlar geceleme yasağından muaf. UÇAK SEFERLERİNE YASAK

Riskli korona bölgesi ilan edilen Gütersloh ilçesinin bağlı olduğu Kuzey Ren Vestfalya için seyahat uyarısı kararı alan Avusturya, şimdi bu eyaletten uçak seferlerini de yasaklamaya hazırlanıyor. Avusturya haber ajansı APA’nın haberine göre Köln-Bonn, Düsseldorf, Münster-Osnabrück ve Dortmund havalimanlarında uçaklara iniş izni verilmeyecek. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Avusturya’nın seyahat uyarısı kararını eleştirdi.

Aynı zamanda CDU Genel Başkan adayı olan Armin Laschet, Bild gazetesinin “Gelecek seçimlerde Almanya Başbakanı olma rüyası görüyor musunuz?” sorusuna, “Sabah kalktığınızda Gütersloh, Tönnies ve salgınla uğraşıp, tüm gün kriz masalarıyla bağlantı içinde olmak zorundaysanız, akşam yatağa gidince tekrar bunları kafanızdan geçirip sabahleyin kalkınca ‘Salgınla nasıl mücadele edeceğim?’ diye düşünürseniz, o zaman bu tür rüyalar için zamanınız olmaz” yanıtını verdi.