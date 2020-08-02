Korona beyne de vuruyor

UZMANLAR koronavirüsün vücutta birçok organda yol açtığı etkilere karşı uyardı. İtalya’da akut koronavirüs geçiren hastaları gözlemleyen uzmanlar iyileşenlerin yüzde 88’inin rahatsızlıklarının devam ettiği sonucuna vardı. Koronavirüsten iyileşmenin sağlığına kavuşmak anlamına gelmediğini vurgulayan uzmanlar, koronanın sanılandan çok daha karmaşık ve sinsi bir hastalık olduğuna işaret etti. Uzmanlara göre vücuda giren virüs organlarda ilerleyerek, girdiği tüm organlara zarar veriyor. Sadece akciğer, kalp ve böbreklere değil, sinir sistemi ve beyinde de büyük hasarlar açıyor. Nörologlar koronayı ‘Nöro-Covid’ olarak adlandırıyor.

Almanya Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Peter Berlit, koronanın vücutta açtığı hasara karşı uyardı. Bild gazetesine konuşan Prof. Berlit, virüslerin ve bakterilerin vücutta açtığı hasarın kapanması bir yıl kadar sürüyor. Ama koronavirüste bunu halen bilmiyoruz. En erken 2021 ilkbaharında koronavirüsten hangi etkilerin kaybolduğunu, hangilerinin sürekli kalıcı olduğunu görebileceğiz” dedi.