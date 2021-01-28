Korona Berlinale’nin formatını değiştirdi

HER yıl şubat ayında düzenlenen festivalin 71’incisi marta ve haziran aylarına kaydırıldı. Berlinale yönetimi yaptığı açıklamada “Mevcut Kovid-19 durumu nedeniyle, 71’inci Berlin Uluslararası Film Berlin Festivali, 2021 yılında yeni bir festival formatı çerçevesinde gerçekleşecek. Dünyanın en çok seyirci çeken film festivali Berlinale bu yıl salgın nedeniyle iki ayrı zamanda ve iki ayrı bölümde yapılacak. Festivalin ilk bölümü ‘Film Platformları’, ‘Avrupa Film Pazarı’, ‘Berlinale Ortak yapımları’, ‘Berlinale Talent’ ve ‘Dünya Sineması’ başlıkları altında çevrim içi olarak 1 ile 5 Mart tarihlerinde düzenlenecek. İlk bölümde sinema ve film profesyonelleri buluşacak. Haziranda ise festival sinemaseverleri açık hava ve kapalı sinema salonlarında filmlerle buluşturacak. Çok sayıda film yarışma bölümlerinde gösterime sunulacak” denildi. PROGRAM ŞUBAT AYINDA AÇIKLANACAK

Festival yönetimi film festivalinin programının şubat ayında açıklanacağını da belirterek “Filmler için ciddi fiziki alanlara ihtiyaç var. Mevcut durum buna müsaade etmiyor. Ancak yılın ilk çeyreğinde festivalin bir bölümünün yapılması film sektörü için büyük önem taşıyor. Sinemaseverlerin sağlığı önceliklidir. Yeni formatla misafirlerimizin sağlığını koruyabiliyoruz. Yaz ayında da Berlinli sinemaseverlerle film festivalini birlikte kutlayacağız” denildi. ÜÇ TÜRK YÖNETMEN ALTIN AYI ALDI

Berlinale Uluslararası Film Festivali, 1951 yılından beri aralıksız olarak düzenleniyor. Festivalde jürinin oylarıyla en seçilen en iyi film Altın Ayı ödülünü kazanıyor. Festival tarihinde şimdiye kadar üç Türk yönetmen bu ödülü aldı. 1964 yılında Metin Erksan ‘Susuz Yaz’ filmiyle Altın Ayı ödülü kazandı. 2004 yılında Almanya’da doğup büyüyen Fatih Akın ‘Duvara Karşı’ filmiyle ödülü kazanırken, 2010 yılında Semih Kaplan ‘Bal’ filmiyle Altın Ayı almayı başardı.