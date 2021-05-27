Korona aşısı zonaya mı yol açıyor?
Korona aşısı olduktan sonra ortaya çıkan yan etkilerden bir tanesine zona hastalığı da eklendi. İsviçre basınında yer alan haberlere göre bu ülkede yaklaşık 120 kişinin RNA bazlı korona aşısı olduktan hemen sonra yine viral bir hastalık türü olan zonaya yakalandığı belirtildi.
DAHA önce İsrail’de de çok sayıda kişinin aşı olduktan sonra benzer rahatsızlıklar gösterdiği duyurulmuştu. Almanya’da aile hekimleri uzun süredir korona aşısının yanı sıra zona aşısını da öneriyor. İsviçre Sağlık Enstitüsü Swissmedic tarafından yapılan açıklamaya göre temelde Herpes Zostar virüsünün neden olduğu, vücudun değişik bölgelerinde sinir uçlarının iltihaplanmasıyla kendini gösteren zona hastalığının, korona aşısı olduktan hemen sonra en fazla ortaya çıkan yan etkilerden 3’üncü sırada geldiğine dikkat çekiliyor.