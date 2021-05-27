Korona aşısı zonaya mı yol açıyor?

DAHA önce İsrail’de de çok sayıda kişinin aşı olduktan sonra benzer rahatsızlıklar gösterdiği duyurulmuştu. Almanya’da aile hekimleri uzun süredir korona aşısının yanı sıra zona aşısını da öneriyor. İsviçre Sağlık Enstitüsü Swissmedic tarafından yapılan açıklamaya göre temelde Herpes Zostar virüsünün neden olduğu, vücudun değişik bölgelerinde sinir uçlarının iltihaplanmasıyla kendini gösteren zona hastalığının, korona aşısı olduktan hemen sonra en fazla ortaya çıkan yan etkilerden 3’üncü sırada geldiğine dikkat çekiliyor.