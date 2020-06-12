MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKorona App’ın maliyeti 20 milyon Euro
GeriAvrupa Korona App’ın maliyeti 20 milyon Euro
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Korona App’ın maliyeti 20 milyon Euro

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Korona App’ın maliyeti 20 milyon Euro
Abone Olgoogle-news

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs bulaşan hastaları yakından izlemek ve hastalığın seyrini takip edebilmek için Korona App uygulamasını hayata geçirecek.

KORONA App’i SAP şirketi ile Telekom firması ortak geliştirdi. Bakanlık iki firmaya App için 20 milyon Euro ödedi. Korona App’in kullanımı sırasındaki aylık maliyeti ise 2 milyon 500 bin ile 3 milyon 500 bin Euro arasında değişmesi bekleniliyor. Korona App’in kullanımı için ayrıca bir çağrı merkezi de hayata geçirilecek. Çağrı merkezini arayanlara Almancanın yanı sıra Türkçe ve İngilizce dillerinde de bilgi verilecek. Korona App’in gelecek haftadan itibaren kullanımına başlanması planlanıyor. Testler ise sürüyor. Testleri Telekom ve SAP’ın yanı sıra Federal Bilgi Güvenliği Teknolojisi birlikte yürütüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle