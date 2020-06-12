Korona App’ın maliyeti 20 milyon Euro

KORONA App’i SAP şirketi ile Telekom firması ortak geliştirdi. Bakanlık iki firmaya App için 20 milyon Euro ödedi. Korona App’in kullanımı sırasındaki aylık maliyeti ise 2 milyon 500 bin ile 3 milyon 500 bin Euro arasında değişmesi bekleniliyor. Korona App’in kullanımı için ayrıca bir çağrı merkezi de hayata geçirilecek. Çağrı merkezini arayanlara Almancanın yanı sıra Türkçe ve İngilizce dillerinde de bilgi verilecek. Korona App’in gelecek haftadan itibaren kullanımına başlanması planlanıyor. Testler ise sürüyor. Testleri Telekom ve SAP’ın yanı sıra Federal Bilgi Güvenliği Teknolojisi birlikte yürütüyor.